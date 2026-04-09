Provjera činjenica: Optužuje li Orban Kijev bez dokaza?
Mađarski premijer Orban je izjavio da je eksploziv pronađen u Srbiji u blizini plinovoda dokaz za ukrajinsku sabotažu. Šef srpske tajne službe to opovrgava.
Na Uskrs su srpske vlasti otkrile dva ruksaka s bombama i detonatorima u blizini ključnog plinovoda kojim se ruski plin transportira preko Balkana u Mađarsku. „Naše su jedinice pronašle eksploziv razorne snage", objavio je tada srpski predsjednik Aleksandar Vučić na Instagramu.
Mađarski premijer Viktor Orban i njegov ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto odmah su osumnjičili Ukrajinu, piše Deutsche Welle.
Tko stoji iza pokušaja?
Tvrdnja: „Ukrajinci su organizirali naftnu blokadu protiv nas, zatim su nas pokušali staviti pod potpunu energetsku blokadu lansiranjem desetaka dronova na plinovod Turski tok na ruskom teritoriju, a sada imamo i današnji incident, gdje su srpski kolege pored Turskog topka pronašli eksploziv dovoljan da se taj plinovod digne u zrak", rekao je Szijjarto u videu objavljenom na Instagramu 5. travnja.
„Najoštrije odbacujemo ovaj najnoviji napad na naš suverenitet, jer se napad na sigurnost naše opskrbe energijom ne može tumačiti drugačije nego kao napad na naš suverenitet.“
DW provjera činjenica: obmanjujuće
Iako Szijjarto nije izričito optužio Ukrajince, insinuacija je bila jasna: Ukrajina je planirala sabotažu plinovoda. No srpski istražitelji negirali su bilo kakvu povezanost između pronađenog eksploziva i Ukrajine.
„Nije točno da su Ukrajinci pokušali organizirati ovu sabotažu“, rekao je Đuro Jovanić, direktor srpske Vojnoobavještajne agencije (VBA).
Prema riječima srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, eksploziv je bio postavljen nekoliko stotina metara od plinovoda Turski tok, kojim se pokriva više od polovice mađarskih potreba. Srpske vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile podrijetlo eksploziva i okolnosti njegova postavljanja.
Do danas nije objavljen nijedan provjerljivi dokaz koji bi identificirao moguće počinitelje. Pronađeni eksploziv je izvorno proizveden u Sjedinjenim Američkim Državama, izvijestio je Đuro Jovanić, ali je naglasio da podrijetlo materijala nije dovoljno za utvrđivanje počinitelja.
I Ukrajina je negirala bilo kakvu umiješanost. „Kategorički odbacujemo pokušaje da se Ukrajinu lažno poveže s incidentom s eksplozivom pronađenim u blizini plinovoda Turski tok u Srbiji“, napisao je na X-u Heorhij Tihij, glasnogovornik ukrajinskog Ministarstva vanjskih poslova. „Ukrajina nema nikakve veze s tim. Najvjerojatnije je riječ o ruskoj operaciji pod lažnom zastavom kao dijelu snažnog miješanja Moskve u mađarske izbore.“
Zašto sada?
Orban se suočava s najtežom izbornom borbom u posljednjih nekoliko godina, a ankete pokazuju da njegova stranka Fidesz gubi od oporbene stranke Tisza. Eksploziv je pronađen samo šest dana prije nego što Mađari izlaze na birališta.
Za Donatienne Ruy, stručnjakinju za Europu i Rusiju u Centru za strateške i međunarodne studije, to je bio znak „očaja“. „Viktor Orban je odmah to iskoristio - i ne samo on, nego i ljudi u njegovoj vladi - kako bi stvarno prenapuhali rizik od napada", rekla je Ruy.
Nakon što je eksploziv pronađen, Orban je s vojnicima požurio na mađarsku stranu granice. Istog dana dao je izjavu povezujući incident s širim obrascem u kojem Ukrajina cilja mađarsku energetsku opskrbu, rekavši da „ambicije Ukrajine predstavljaju smrtonosnu prijetnju Mađarskoj“.
„Orban je jako spreman odmah reći da je kriva Ukrajina“, dodala je Ruy.
Mađarski obavještajni dužnosnici još su u veljači predviđali da bi se napad na energetsku infrastrukturu mogao inscenirati i pripisati Ukrajini uoči izbora.
Tjednima prije incidenta s plinovodom u Srbiji, mađarski sigurnosni analitičar Andras Racz objavio je na Facebooku fiktivnu alegoriju u kojoj je, s upečatljivim detaljima, opisao rusku operaciju pod lažnom zastavom s ukrajinskim eksplozivom usmjerenim na energetsku infrastrukturu neposredno prije izbora. Zatim je, tri dana prije nego što je eksploziv pronađen, Racz objavio novu objavu, navodeći da će operacija ciljati plinovod Turski tok u Srbiji.
Igra prebacivanja krivnje oko energije
Ukrajina i Mađarska imaju napete odnose, osobito kada je riječ o energetskoj infrastrukturi. Mađarska uvozi veliku većinu svoje nafte - oko 93 posto - iz Rusije, što ju čini posebno ovisnom o plinovodima u usporedbi s drugim državama EU-a.
Plinovod Družba, kojim nafta iz Rusije preko Ukrajine stiže u Mađarsku, također je postao velika tema tijekom mađarske predizborne kampanje. Ukrajina tvrdi da su ruski napadi na plinovod uzrokovali obustavu protoka nafte; Mađarska tvrdi da je riječ o namjernoj blokadi i da Ukrajina odugovlači s popravcima.
Mađarska je također navodila ukrajinske napade dronovima na ruske kompresorske stanice koje opskrbljuju Turski tok kao dokaz namjerne kampanje protiv njezine energetske opskrbe. Ukrajinski medij Kyiv Independent nije mogao preispitati tu optužbu.
Orbanovo obećanje da će osigurati dotok jeftine ruske nafte bilo je temelj njegove predizborne kampanje. Više je puta optuživao Ukrajinu za ugrožavanje energetske sigurnosti Mađarske, koja se često kao jedina država članica EU-a protivi sankcijama protiv Rusije. „Orban je doista proglasio Zelenskog žrtvenim jarcem za sve što se događa u Mađarskoj“, rekla je Ruy.
