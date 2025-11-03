Oglas

"Afera Borg pa nadalje"

Orešković: Afere Martine Dalić prodaju se bolje nego što Podravka prodaje pekmeze

N1 Info
03. stu. 2025. 17:38
Kompanija Podravka je predstavila program Zaklade 'Zlata Bartl'. Damir Spehar/PIXSELL/PIXSELL
Damir Spehar/PIXSELL/PIXSELL

Autonomna ženska kuća Zagreb objavila je da je 31. listopada 2024. u 13 sati primila uplatu od 2157,50 eura s računa Martine Dalić, ali da je donaciju vratila. Saborska zastupnica Dalija Orešković komentirala je aferu objavom na svom Facebook profilu.

"Može li netko od zaduženih za nadzor nad objavama, komentarima i lajkovima na mojoj Facebook stranici prinijeti na pozornost premijeru i njegovoj miljenici, da je člankom 77. Kaznenog zakona RH propisano da nitko ne može zadržati korist ostvarenu kaznenim djelom, pa da samim time niti Martina Dalić ne može glumatati humanitarku dijeleći ono što nije nije smjela steći", piše Dalija Orešković.

"Bravo za Autonomnu žensku kuću koja je odbila donaciju od 2.157,50 Eura, jeftinog pranja prljave savjesti. Prljave, ne zbog nezakonite kupnje pa prodaje, već prljave zbog svih ranijih afera, od Borga pa nadalje. Afere Martine Dalić prodaju se bolje nego što Podravka prodaje svoje pekmeze", dodaje.

"S obzirom da HDZ u pravilu ne vraća državi ono što su njihovi članovi kaznenim djelima stekli, neću zamjeriti nikome tko ovih 2.157,50 Eura odluči zadržati. Bit će zanimljivo pratiti kome će ih Borgovka pokušati podvaliti."

Izvor fotografije: Bespuća interneta i povijesne zbiljnosti. P.s. - Pozdrav Anti Deuru i svima koji poput njega stoje na braniku vrijednosti za koje smo se borili u Domovinskom ratu", zaključuje saborska zastupnica.

Afera Borg Autonomna ženska kuća Dalija Orešković Korupcija Martina Dalić Podravka

