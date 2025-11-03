Orešković: Afere Martine Dalić prodaju se bolje nego što Podravka prodaje pekmeze

"Može li netko od zaduženih za nadzor nad objavama, komentarima i lajkovima na mojoj Facebook stranici prinijeti na pozornost premijeru i njegovoj miljenici, da je člankom 77. Kaznenog zakona RH propisano da nitko ne može zadržati korist ostvarenu kaznenim djelom, pa da samim time niti Martina Dalić ne može glumatati humanitarku dijeleći ono što nije nije smjela steći", piše Dalija Orešković.