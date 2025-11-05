Osumnjičeni pripadnik paravojnih formacija uhićen zbog premlaćivanja i ubojstva dvojice pripadnika HV-a

Policija je objavila da je odjel ratnih zločina kriminalističke policije, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Šibeniku i Splitu dovršio kriminalističko istraživanje nad hrvatskim državljaninom koji je u inkrimirano vrijeme bio zamjenik komandira voda vojne policije pri 2. pješadijskoj brigadi vojske Republike Srpske Krajine.