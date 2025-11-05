Plenković primio majku Jean-Michela Nicoliera

Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je u utorak u Banskim dvorima Lyliane Fournier, majku francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, čiji su posmrtni ostaci nedavno identificirani kod Ovčare.
"U Banskim dvorima primio sam gđu Lyliane Fournier, majku Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca koji je svojim životom postao simbol hrabrosti i solidarnosti u obrani Vukovara.
Nakon više od tri desetljeća, njegovi su posmrtni ostaci identificirani kod Ovčare. Hrvatska mu duguje trajnu zahvalnost", objavio je Andrej Plenković na platformi X.
Jean-Michel Nicolier, koji se 1991. godine priključio obrani Vukovara kao pripadnik HOS-a, ubijen je nakon pada grada, a njegovi posmrtni ostaci dugo su se smatrali nestalima.
Nicolier će biti pokopan sutra, 6. studenoga, u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru, uz najviše vojne počasti. Na sprovodu se očekuju tisuće ljudi. Njegova majka i brat odlučili su da će ga pokopati u gradu za koji se borio i u kojem je izgubio život.
