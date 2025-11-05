Oglas

Lyliane Fournier

Plenković primio majku Jean-Michela Nicoliera

author
Hina
|
05. stu. 2025. 15:49
Premijer Andrej Plenkovic odrzao konferenciju za medije. Photo: Robert Anic/PIXSELL
Robert Anic/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je u utorak u Banskim dvorima Lyliane Fournier, majku francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, čiji su posmrtni ostaci nedavno identificirani kod Ovčare.

Oglas

"U Banskim dvorima primio sam gđu Lyliane Fournier, majku Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca koji je svojim životom postao simbol hrabrosti i solidarnosti u obrani Vukovara.

Nakon više od tri desetljeća, njegovi su posmrtni ostaci identificirani kod Ovčare. Hrvatska mu duguje trajnu zahvalnost", objavio je Andrej Plenković na platformi X.

Jean-Michel Nicolier, koji se 1991. godine priključio obrani Vukovara kao pripadnik HOS-a, ubijen je nakon pada grada, a njegovi posmrtni ostaci dugo su se smatrali nestalima.

Nicolier će biti pokopan sutra, 6. studenoga, u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru, uz najviše vojne počasti. Na sprovodu se očekuju tisuće ljudi. Njegova majka i brat odlučili su da će ga pokopati u gradu za koji se borio i u kojem je izgubio život.

Teme
Andrej Plenković Jean-Michel Nicolier Lyliane Fournier Ovčara Vukovar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ