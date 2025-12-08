Otac iz Bjelovara tri godine spolno zlostavljao kćer, kažnjavao je šibom

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru podiglo je optužnicu protiv 55-godišnjeg oca kojeg se tereti za zločine nad vlastitim djetetom
U optužnici stoji da je muškarac svoju maloljetnu kćer spolno zlostavljao gotovo tri godine - od 4. srpnja 2022. do početka siječnja 2025. godine - a tereti ga se i za povredu djetetovih prava te neplaćanje alimentacije, piše Bjelovar.live.
"U više navrata ju je preko odjeće rukama dodirivao po grudima, stražnjici i međunožju", navodi državno odvjetništvo.
Zanemarivanje i surove odgojne metode
Oca se tereti i da je teško zanemario svoje roditeljske dužnosti. Navodno nije brinuo o obrazovanju, zdravlju i odgoju kćeri, prepustivši svu skrb majci, o kojoj je djetetu neprestano govorio najgore stvari. U odgoju je, stoji u optužnici, koristio neprimjerene metode, kažnjavajući djevojčicu šibom i prijeteći joj udarcima remenom.
Nije plaćao ni uzdržavanje
Osim zlostavljanja i zanemarivanja, 55-godišnjak je optužen i za povredu dužnosti uzdržavanja. Tereti ga se da djetetu nije uplaćivao mjesečnu alimentaciju od 150 eura, čime je stvorio dug od oko 2000 eura.
Djevojčica se bori s teškim posljedicama
Dugotrajno zlostavljanje, prema neslužbenim informacijama, ostavilo je na djevojčicu teške psihičke posljedice. Ona redovito pohađa psihoterapiju i uzima propisanu terapiju. Navodno je sklona samoozljeđivanju te je u nekoliko navrata pokušala ugroziti i vlastito zdravlje.
Zbog proživljene traume, djevojčica ne želi da joj otac prilazi jer joj njegova prisutnost izaziva golem stres i osjećaj nesigurnosti. Unatoč tome, on se navodno povremeno nepozvan pojavljuje u njezinoj školi. Budući da mu mjera zabrane prilaska još nije izrečena, školski pedagog o svemu je obavijestio centar za socijalnu skrb, a odluka o mogućoj mjeri zaštite tek se očekuje.
