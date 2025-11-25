Jandroković: Za nasilje nad ženama i djevojčicama ne smije biti opravdanja

Od 2000. godine na ovamo pad u broju slučajeva na godišnjoj razini iznosi tek 0,2 posto godišnje. „Ti su podaci zaista poražavajući i jasno upozoravaju kako se radi o globalnom problemu koji zahtijeva kontinuirane zajedničke napore svih institucija”, rekao je Jandroković i istaknuo da se najviše mora činiti na osvještavanju i edukaciji o tom pogubnom fenomenu, te u u sprečavanju njegovih uzroka.