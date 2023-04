Otvoreno pismo Komore: Samo 4 socijalna pedagoga zaposlena u školama u Slavoniji

Podijeli :

Nikola Cutuk/Pixsell

Upravni odbor Hrvatske komore socijalnih pedagoga uputio je otvoreno pismo županima triju slavonskih županija. Naime, u Hrvatskoj nedostaje velik broj ovih stručnjaka, a socijalni pedagozi ovim putem ističu da je u slavonskim školama zaposleno njih samo četvero. Njihovo otvoreno pismo objavljujemo u cijelosti:

“Obraćamo Vam se u ime HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH PEDAGOGA u povodu neprihvatljivog ponašanja djece, učestalih pojava vršnjačkog nasilja u školama, te rizičnog ponašanja mladih o čemu gotovo svakodnevno izvještavaju brojni mediji.

Na samom početku željeli bismo izraziti žaljenje i suosjećanje sa svim pogođenim akterima nasilja koje se dogodilo u Osnovnoj školi u Belišću, ali i svim bliskima 16-godišnjem mladiću koji je zadobio teške opekotina penjući se po vagonima na željezničkoj pruzi u Slavonskom Brodu.

Osam srednjih škola ove godine provodi jedinstven prijemni ispit, evo koje su to Psihologinja o novom slučaju femicida: “Imamo sustav koji podržava nasilnike”

Nažalost, incident koji se dogodilo u Belišću u kojem su u sukobu s vršnjacima 13-godišnjaku slomljene obje podlaktične kosti desne ruke, traumatski je događaj za žrtvu, ali njime su pogođeni i nasilnici i promatrači nasilja, kao i zajednica u cjelini. Ovom prilikom želimo iskazati svoju podršku tako što Vam se, kao Hrvatska Komora socijalnih pedagoga, stavljamo na raspolaganje kako bismo pomogli Vama i zajednici nositi se s ovom situacijom, ali još važnije prevenirati slična ponašanja u budućnosti.

Osim toga koristimo priliku informirati Vas da su prema važećim hrvatskim propisima djelatnosti socijalnih pedagoga upravo prevencija problema u ponašanju, procjena rizika i zaštite, tretman djece i mladih s problemima u ponašanju, promocija mentalnog zdravlja i slične pomagačke i savjetodavne djelatnosti.

Također, obraćamo se upravo Vama želeći istaknuti kako u tri slavonske županije postoji kronični nedostatak socijalnih pedagoga na radnom mjestu stručnih suradnika u školama.

Dvadeset posto učenika s problemima u ponašanju

Prema informacijama s kojima raspolažemo, u Vukovarsko-srijemskoj županiji nema zaposlenih socijalnih pedagoga na radnom mjestu stručnih suradnika. U Osječko-baranjskoj županiji su zaposleni socijalni pedagozi samo u dvije redovne osnovne i u jednoj srednjoj školi, a u Virovitičko-podravskoj socijalni pedagog zaposlen je samo u jednoj osnovnoj školi.

Nameće se pitanje tko se bavi prevencijom problema u ponašanju, ali i intervencijama usmjerenima prema djeci s problemima u ponašanju s obzirom na to da su to specifične i zakonom propisane djelatnosti socijalnih pedagoga. Kada govorimo o problemima u ponašanju, ona uključuju ponašanja koja se nalaze u kontinuumu od rizika (kao najblažih oblika ponašanja) pa sve do složenijih poremećaja u ponašanju, a prema recentnim istraživanjima provedenima u Hrvatskoj, učenika s problemima u ponašanju u redovnim osnovnim školama imamo 20%.

Dalaj Lama se ispričao nakon videa u kojemu je pitao dječaka da mu posiše jezik Porast nasilja: “Djeca to piju već od 11 godina, a potiče eksplozivno ponašanje”

Vršnjačko nasilje, posebno ono koje se dogodilo u osnovnoj školi u Belišću predstavlja složen oblik manifestiranja poremećaja u ponašanju koje podrazumijeva visoku razinu kompetentnosti stručnjaka i intervencija, bilo da je riječ o prevenciji, podršci žrtvi, radu s počiniteljem, promatračima nasilja i samom zajednicom. Socijalni pedagog kao stručni suradnik osnažuje, educira, pruža stručnu potporu učiteljima u provođenju univerzalne prevencije te aktivno provodi selektivnu prevenciju s učenicima koji su u riziku za razvoj problema u ponašanju ili iskazuju probleme u ponašanju, kao i njihovim roditeljima.

U konačnici, još jednom izražavamo suosjećanje i podršku, ali želimo i apelirati da kao Županije razmislite o osnaživanju škola i drugih organizacija stručnjacima čije osnovne djelatnosti obuhvaćaju prevenciju, te procjenu i tretman problema u ponašanju. Oni će znati dati adekvatan i visoko profesionalan odgovor te doprinijeti da se svako dijete, mlada osoba, ali i drugi građani osjećaju dobro i sigurno u zajednici u kojoj žive.

Bilo bi nam drago da ovo pismo dopre do Vas i Vaših suradnika, te da na probleme potrebe angažmana socijalnih pedagoga u školama triju slavonskih županija ukažete i u svojim javnim istupima, kako bismo na vrijeme prevenirali događaje poput onih u Belišću i Slavonskom Brodu.

Uz zahvalu što ste odvojili vrijeme za otvoreno pismo upućeno Vama s poštovanjem Vas pozdravljamo”, piše u otvorenom pismu Upravnog odbora Hrvatske komore socijalnih radnika županima triju slavonskih županija.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.