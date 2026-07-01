Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome za travanj bila je 2.180 eura, što je u odnosu na lanjski travanj nominalno viša za 9,1 posto, a realno za 3,1 posto više. U odnosu na ožujak to je, pak, nominalno niže za 0,1, a realno za 1,7 posto, podaci su DZS-a.