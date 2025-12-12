Pecotić: Sustav indoktrinira govoreći da je za svako dijete najbitnije da ima oba roditelja



"Vi samo probajte doći kod nas na policiju i prijaviti "meni je muž zaprijetio da će se ubiti ako ja odem". Živo me zanima na koji će način to biti procesuirano i hoće li biti prepoznato kao rizični faktor. Znam da neće, kao što nije ni općepoznata pojava - davljenje žene", ističe Pecotić.