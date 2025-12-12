Pecotić: Sustav indoktrinira govoreći da je za svako dijete najbitnije da ima oba roditelja

Ana Pecotić iz inicijative "Spasi me" gostovala je u Novom danu. O porastu broja femicida koji je paradoksalno doveo do normalizacije istog u društvu kao i interntosti sustava koji je do toga doveo razgovala je s našom Ninom Kljenak.
Dva rizična faktora
Jedan od rizičnih faktora za femicid je, navodi Pecotić, prijetnja samoubojstvom nasilnog partnera u slučaju da žrtva odluči izaći iz veze.
"Vi samo probajte doći kod nas na policiju i prijaviti "meni je muž zaprijetio da će se ubiti ako ja odem". Živo me zanima na koji će način to biti procesuirano i hoće li biti prepoznato kao rizični faktor. Znam da neće, kao što nije ni općepoznata pojava - davljenje žene", ističe Pecotić.
Navela je slučaj u kojem je muškarac davio ženu pred djecom, a sustav mu želi dati skrbništvo. Kako upozorava, takav primjer nije iznimka već - redovna pojava.
Indoktrinacija sustava
"To je posljedica višegodišnje indoktrinacije sustava - on nam govori da pod A.) - da žene lažno prijavljuju nasilje i B.) da je za svako dijete najbitnije da ima oba roditelja, čak i ako je drugi notorni kriminalac i zlostavljač.
Kritična je prema konstrukciji "ako je tukao ženu, ne znači da će tući i djecu" kojom sustav često opravdava i omogućava rodno uvjetovano nasilje, kaže da je tu samo potrebno "uključiti mozak".
"To su zaista sulude konstrukcije. Svako dijete nasilje vidi, čuje i osjeća. Za dijete je zastrašujuće da otac zlostavlja majku. Činjenica da je nasilnik nasilan prema ženi jasno govori da nije sposoban interes djeteta staviti na prvo mjesto", pojašnjava.
Osvrnula se i na paradoksalnu situaciju pri rastu broja femicida. On je u 2025. porastao na zastrašujućih 18.
"Iako bi trebali biti sve zabrinutiji - on postaje normaliziran. Da nismo zabrinuti vidim po tome što se predsjednik Vlade nije obratio nakon tri femicida u 10 dana. Predsjednik Vlade - nigdje ništa. Ja to čitam na način da sustav uopće nije zabrinut", zaključuje Pecotić.
