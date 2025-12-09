Oporba podržala peticiju za "micanje klečavaca": "Mole za što? Za drugotnost žena"

„Nemojmo se zavaravati, nema tog zakonodavnog okvira koji će smanjiti nasilje nad ženama u državi u kojoj od vrha vlasti dolaze poruke 'sama si je kriva'. Nema te regulacije i tih kazni koje će smanjiti nasilje nad ženama ako je prihvaćen narativ da je žena vlasništvo muža i da on nad njom ima vlast, a to su poruke koje dolaze od onih koji tvrde da mole. Mole za što? Za drugotnost žena."