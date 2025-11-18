bivši gradonačelnik vukovara
Penava: "Moramo izmjenjivati stajališta, ali i čuvati uspomenu na one koji su nam svojom žrtvom to i omogućili"
Zastupnik Domovinskog pokreta i bivši gradonačelnik Vukovara Ivan Penava razgovarao je s našim Ivanom Hrstićem. Uživo iz Vukovara u programu N1 televizije osvrnuo se na na 34. Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, ali i na ono što naziva "pukim provokacijama"
"Hrvatsko nacionalno biće absorbiralo je Vukovar u cijelosti"
"Velik broj generacija ulaže svoj trud i energiju da bi kolona izgledala onako kako izgleda svih ovih godina. Baratamo brojkama od preko 100.000 ljudi. S odmakom od 34 godine možemo reći da je hrvatsko nacionalno biće absorbiralo Vukovar u cijelosti", kaže bivši gradonačelnik Vukovara.
Naglašava da je događaj prošao "mirno i dostojanstveno".
Upitan o bivšim vremenima dvostrukih kolona, kaže da je u Vukovaru golema i "cjelokupna hrvatska emocija".
"Emocije su vruće i bit će takve i nakon 50 godina, ali kao nacija moramo sazrijevati. Mora nam biti kristalno jasno da kad se pokušava udariti na demokratsku Hrvatsku će se pokušati udariti na račun Vukovara, Škabrnje, '91. - svih mjesta gdje smo ranjivi", naglašava i upozorava: "Ovo nisu mjesta na kojima treba raditi eskapade".
Povjerenje u institucije i odmjerenost prema provokacijama
"Ove provokacije na izložbu slika jednog od autora memoranduma SANU-a je jedna od tih provokacija. Ne možemo birati mjesto i vrijeme za reakciju, ona mora biti nedvosmislena i momentalna. Vjerujem da je većina Hrvata upravo na tom tragu", izjavio je predsjednik DP-a.
"Moramo biti svjesni da ne želimo kaos na ulicama Hrvatske. Moramo poslati poruku na civiliziran i dostojanstven način da ne pretendiramo na išta njihovo, ali da na svoje nemamo", oštar je Penava. Dodaje da za obračun s "takvim pojavama" imamo način i sredstva.
I ministar obrane Anušić u ponedjeljak je izrazio stav da ne treba reagirati na svaku provokaciju.
"Apsolutno povjerenje prema radu hrvatskih institucija. Reagiralo se na mnoge koji su preko društvenih mreža puštali pjesme koje su neprimjerene za hrvatsku državu pa su ti dobili određene kazne, pa su prešli preko, pa su kukali... Hrvatska i njene službe prepoznaju prijetnje i kadre su na njih odgovoriti sukladno zakonu i odmjerene", poručio je.
O odavanju počasti srpskim civilnim žrtvama
Napomenuo je i da danas živimo u sigurnoj državi, iako se možda u svakodnevici "to tako ne čini".
"Mislim da imamo što čuvati i biti ponosni. Puno je toga pred nama, još učimo što znači imati državu i čuvati je, ali smo na dobrom putu. Moramo izmjenjivati stajališta, ali jednako tako i čuvati uspomenu na one koju su nam svojom žrtvom to i omogućili", rekao je.
Komentirajući puštanje vijenaca u Dunav kod Borova sela, što su jučer u sjećanje na srpske civilne žrtve pripadnici udruge VeDRA, Penava nema riječi razumijevanja.
"Puka provokacija. Tu nema ralzičitih mišljenja ili slučajnosti - to je jedna u seriji tih osmišljenih provokacija da uzburkaju hrvatsku javnost. Mislim da nisam preteške riječi iskoristio kad sam rekao da za mene osobno, govorim i u ime DP-a, riječ je čistoj petoj koloni, o ljudima koji nikad nisu htjeli hrvatsku državu", smatra on.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare