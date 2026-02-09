SDP: "Diskriministar" Piletić treba otići, a ministarstvo socijale mora biti samostalno

"Mi smo baš u petak upozorili na tu činjenicu da je propisano 60 dana od dana donošenja uredbe za novi Pravilnik. Mi se sad nalazimo na preko mjesec dana da zapravo pravilnik još uvijek nije niti u javnom savjetovanju. Očito je već da nema šanse da se poštuju niti odluke iz uredbe. Sve to budi veliku sumnju da se ono što je Ustavni sud naložio svojom odlukom - neće provoditi u praksi", tvrdi Vlašić Iljkić.