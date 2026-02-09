Martina Vlašić Iljkić
SDP: "Diskriministar" Piletić treba otići, a ministarstvo socijale mora biti samostalno
“Diskriministar Piletić” – tim su riječima na društvenim mrežama SDP-ovci označili resornog ministra Marina Piletića nakon odluke Upravnog suda u Zagrebu da država mora nastaviti postupke za inkluzivni dodatak onima koji su umrli prije nego su dočekali rješenje od spore države. Obitelji imaju pravo na zaostatke, proizlazi iz presude u oglednom postupku vođenom na Upravnom sudu, gdje pravorijek čeka još više od 200 takvih tužbi. Ostavku Piletića zatražila je u emisiji N1 Studio uživo i saborska zastupnica SDP-a Martina Vlašić Iljkić.
"Istini za volju, Piletić je trebao podnijeti ostavku na toj svojoj funkciji, jer uistinu građani više ne mogu trpjeti nerad Ministarstva, nerad jednog čovjeka, kojeg podržava premijer Andrej Plenković. On prešutno dozvoljava da se sve ovo događa u sustavu socijalne skrbi i zapravo pokazuju bešćutnost spram najranjivijih u našem društvu", ustvrdila je Vlašić Iljkić. Zakon je loše zamišljen, a još lošije se provodi, istaknula je zastupnica SDP-a koja se u Saboru uglavnom bavi temama iz područja socijalne politike.
"Od samog početka kada se počeo primjenjivati zakon, mi smo upozoravali na tešku provedbu, lošu provedbu, provedbu koja je dovela do toga da je najmanje 15.000 ljudi preminulo i nije dočekalo svoje rješenje. Ukazali smo na uistinu dugotrajne postupke gdje ljudi čekaju vještačenje i po godinu dana, a onda još i donošenje rješenja. Tražili smo da se kadrovski ojača Zavod za vještačenje, upućivali zastupnička pitanja, tražili izmjenu zakona o inkluzivnom dodatku...
"Na sve se to ministar oglušio, a skupa s njim i premijer Andrej Plenković. On je apsolutno dopuštao da se ovakav kaos i dalje održava i da se ne događa ništa što bi promijenilo samu provedbu zakona. To nije nešto što traje pola godine ili par mjeseci, to već traje dvije godine", upozorila je Vlašić Iljkić zaključivši kako “građani danas nemaju sustav socijalne skrbi koji jamči sigurnost”.
Prava i novac kojima se hvale u ovoj Vladi, tvrdi Vlašić Iljkić, postoje samo na papiru: "Porazno je da zapravo ova dva zakona koja su jako važna: zakon o asistenciji i zakon o inkluzivnom dodatku, na papiru postoje, ali u praksi ljudi ne mogu ostvariti niti uslugu niti novčano pravo. Mi se uistinu pitamo već duže vrijeme kome je to u interesu", dodala je Vlašić Iljkić koja upozorava i na preniske satnice osobnih asistenata.
Vlašić Iljkić podcrtala je činjenicu da se još uvijek u praksi ne provodi niti odluka Ustavnog suda o osobnoj asistenciji.
"Mi smo baš u petak upozorili na tu činjenicu da je propisano 60 dana od dana donošenja uredbe za novi Pravilnik. Mi se sad nalazimo na preko mjesec dana da zapravo pravilnik još uvijek nije niti u javnom savjetovanju. Očito je već da nema šanse da se poštuju niti odluke iz uredbe. Sve to budi veliku sumnju da se ono što je Ustavni sud naložio svojom odlukom - neće provoditi u praksi", tvrdi Vlašić Iljkić.
"Upitana o političkoj odgovornosti vladajućih za ove sudske odluke koje idu protiv dosadašnjih politika i stavova ministra i Vlade, zastupnica SDP-a kaže kako se “nada da će biti takve svijesti i kod samog ministra ali i kod premijera da se pokaže politička odgovornost. Jer to što se događa u socijalnoj skrbi nije normalno!"
Na pitanje bi li odlazak Piletića išta riješio, ona odgovara potvrdno.
"Ja mislim da s jedne strane i bi! On je uistinu loš ministar, pokazao se kao loš operativac, ali mislim također da je jako loše postavljeno od samog početka što je sustav socijalne skrbi dio jednog velikog mega ministarstva u kojem su i rad i mirovinski sustav. Smatram da bi to trebalo biti, kao za Vlade Zorana Milanovića, da sustav socijalne skrbi bude zasebno ministarstvo, zaključila je Vlašić Iljkić.
