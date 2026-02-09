"Odgovornost za ovaj socijalni slom je na vrhu Vlade. Piletiću se ne smije omogućiti politički bijeg"

"Premijer Plenković i ministar Piletić su imali priliku urediti sustav da im je bilo stalo. SDP je upozoravao na neprovedive zakone već dvije godine, no njih nije bilo briga ni za sustav socijalne skrbi niti za korisnike. Oni su promatrači sustava, a ne oni koji trebaju organizirati sustav i zaštititi najranjivije u društvu. Sramotno je da sudovi, a ne premijer Plenković i ministar Piletić, moraju štititi korisnike i podsjećati da sustav postoji kako bi čuvao dostojanstvo naših građana."