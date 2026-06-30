Profesorica ustavnog prava: Vlada je u pravu

Ukratko vezano za položaj PRH kao vrhovnog zapovjednika oružanih snaga:

- Ustav ovo pitanje regulira u čl. 94/3 i 100.

- Radi se o dužnosti, obvezi i odgovornosti PRH za neovisnost i teritorijalnu cjelovitost RH. Drugim riječima, primarno za situaciju rata, vojnih operacija, prijetnji i sl., ali i tada uz ograničenja i/ili sudjelovanje drugih tijela, odnosno i neke od tih ovlasti je potrebno razraditi zakonom (vidjeti tekstove tih članaka). Za mirnodopske situacije, ovlasti PRH u odnosu na oružane snage su sužene, regulirane gorenavedenim čl. 7.