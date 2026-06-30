odlazak vojske u pariz
Profesorica ustavnog prava: Vlada je u pravu
Profesorica ustavnog prava Sanja Barić komentirala je na Facebooku spor između predsjednika Republike Zorana Milanovića i vlade oko sudjelovanja Počasno-zaštitne bojne na vojnoj paradi u Parizu.
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Kaže da je riječ o političkom, a ne ustavnopravnom problemu te da je Vlada u pravu u primjeni važećeg Zakona o obrani.
Objavu prenosimo u cijelosti:
"Ukratko vezano za oružane snage:
- Ustav RH u čl. 7 regulira vojno djelovanje, vježbe, obuku i humanitarno djelovanje te tu raspoređuje i uređuje međudjelovanje PRH, HS i Vlade RH, kako već za koji slučaj.
- Sudjelovanje u protupožarnoj zaštiti i spašavanju i sl. spominje, bez utvrđenja nadležnosti.
- Počasno-ceremonijalno djelovanje oružanih snaga ne spada u ništa od navedenog i jasno je regulirano Zakonom o obrani RH, čl. 69. st. 5.
Još kraće, ustavnopravno je Vlada RH u pravu, a tko sumnja u ustavnost zakona, može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti zakona, a ne nepoštivati (odbiti poštivati) zakon koji je na snazi. O tom djelu Zakona o obrani nemam sumnju u neustavnost, ta odredba nije ustavnopravno sporna.
Ukratko vezano za položaj PRH kao vrhovnog zapovjednika oružanih snaga:
- Ustav ovo pitanje regulira u čl. 94/3 i 100.
- Radi se o dužnosti, obvezi i odgovornosti PRH za neovisnost i teritorijalnu cjelovitost RH. Drugim riječima, primarno za situaciju rata, vojnih operacija, prijetnji i sl., ali i tada uz ograničenja i/ili sudjelovanje drugih tijela, odnosno i neke od tih ovlasti je potrebno razraditi zakonom (vidjeti tekstove tih članaka). Za mirnodopske situacije, ovlasti PRH u odnosu na oružane snage su sužene, regulirane gorenavedenim čl. 7.
Zaključno, ovo nije primjer uzurpacije ovlasti od strane Vlade RH u odnosu na PRH, već primjer nečeg drugog, izvanpravnog, političkog i svakako neprimjerenog. Zakone valja poštivati, a u sukobe ne uvlačiti oružane snage. Tko krši zakon, kao i čije su ovlasti prema Ustavu, rečeno je gore.
Ovime nije ništa rečeno o tome što ja ili bilo tko drugi misli u političkom smislu, da li treba ili ne ići u Pariz. Ali pravno je stvar jasna", napisala je.
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