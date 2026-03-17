Plenković uputio Milanoviću službeni poziv: Hoće li ga predsjednik prihvatiti?

Premijer Andrej Plenković danas je bio u Slavonskom Brodu povodom 36. obljetnice Brodsko-posavske Hrvatske demokratske zajednice. Tom prigodom dao je izjavu i za medije.
Komentirao je svoj službeni dopis Milanoviću u kojem mu predlaže sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu
"Ja sam najavio jučer da ćemo poslati taj dopis. Smatramo da je trenutak da se raspravi i daljnji plan modernizacije hrvatske vojske i sve ono što je plan Ministarstva i oružanih snaga", rekao je premijer i odgovorio na pitanje što ako Milanović odbije poziv.
"Pa vidjet ćemo. Ne bih u ovom trenutku ništa prejudicirao", rekao je i odgovorio hoće li na sastanku raspravljati o srpskim raketama ako Milanović pristane na poziv.
"Pričekajmo da vidimo reakciju. Sve što je bitno će se raspraviti na tim sastancima, ako ih bude", zaključio je premijer.
PROČITAJTE JOŠ
