Plenković o pozivu Milanoviću: Vidjet ćemo hoće li odgovoriti. Prilagodit ćemo mu se oko termina

"To je snažan signal da je Hrvatska politički stabilna, jasan signal ulagačima, povoljnije zaduživanje za država i građane, to znači dobro ozračje i povolje reference za gospodarstvo i za banke. Projekcija rasta za naredne tri godine je 2,7 posto. Zašto je kreditni rejting važan, jer ima nekih koji smatraju da je nebitan? Kad je Hrvatska prije 6 godina imala rejting smeća, tada smo za kamate izdvajali 3,5 posto, a danas 1,5 posto. Ta je razlika iznos koji Hrvatska danas izdvaja za obranu. Ovi koji smatraju da je to ništa, neka malo pogledaju što govore drugi i čelnici banaka, najvećih kompanija", elaborirao je Plenković referirajući se na izjave predsjednika Zorana Milanovića koji je rekao da "taj kreditni rejting ne znači ništa".