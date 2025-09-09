Oglas

zaštita civila kao prioritet

Plenković: Hrvatska čvrsto opredijeljena za mir i dvodržavno rješenje

author
Hina
|
09. ruj. 2025. 12:24
Croatia's Prime Minister Andrej Plenkovic attends the opening day of Bled Strategic Forum in Bled, Slovenia September 1, 2025. REUTERS/Borut Zivulovic
REUTERS / Borut Zivulovic

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman primili su u utorak u Zagrebu ministra vanjskih poslova Izraela Gideona Moshea Sa'ara i u razgovoru poručili da je Hrvatska čvrsto opredijeljena za mir i dvodržavno rješenje, priopćeno je iz Vlade.

Doprinos Hrvatske globalnim inicijativama

Iz Vlade podsjećaju da su predsjednik Vlade i ministar vanjskih i europskih poslova ranije primili i ministricu vanjskih poslova i iseljeništva Palestine Varsen Aghabekian te da se današnji susret s izraelskim ministrom odvijao "u kontekstu širih nastojanja Hrvatske da pridonese globalnim inicijativama za stabilizaciju prilika na Bliskom istoku".

U priopćenju se dodaje da će tim povodom ministar Grlić Radman danas otputovati u Aman i sastati se s jordanskim kolegom Safadijem, a nakon Jordana odlazi i u posjet Siriji.

"Razgovori s izraelskim ministrom bili su usmjereni na ublažavanje humanitarne krize u Pojasu Gaze i daljnje međunarodne političke i diplomatske napore za okončanje izraelsko-palestinskog sukoba, koji je započet nakon terorističkog napada Hamasa na Izrael u listopadu 2023.", dodaje se u priopćenju.

Prioritet Vlade - zaštita civila

Predsjednik Vlade istaknuo je da je glavni prioritet što skoriji prekid vatre i zaštita civila.

,,Potrebno je žurno okončati tešku humanitarnu krizu u Gazi, provesti oslobađanje svih talaca i osigurati neometanu dostavu pomoći ugroženom stanovništvu, osobito ženama i djeci'', kazao je Plenković.

Hrvatska pomoć stanovništvu Gaze

Poručio je da će hrvatska Vlada nastaviti voditi dijalog sa svim akterima i biti čvrsto opredijeljena za trajni mir i sigurnost, kao i postizanje dvodržavnog rješenja između Izraela i Palestine.

Naglasio je da će Vlada i dalje pružati humanitarnu pomoć ugroženom stanovništvu u Pojasu Gaze, a dosad je upućena pomoć u vrijednosti od 4 milijuna eura, uključujući i milijun eura za djecu Gaze kroz UNICEF i isporuku 400 tona pšeničnog brašna.

U povodu terorističkog napada u Jeruzalemu, predsjednik Vlade Plenković je izraelskom ministru izrazio žaljenje zbog više smrtno stradalih osoba.

Teme
andrej plenković gaza gideon saar

