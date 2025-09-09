Plenković: Hrvatska čvrsto opredijeljena za mir i dvodržavno rješenje

Iz Vlade podsjećaju da su predsjednik Vlade i ministar vanjskih i europskih poslova ranije primili i ministricu vanjskih poslova i iseljeništva Palestine Varsen Aghabekian te da se današnji susret s izraelskim ministrom odvijao "u kontekstu širih nastojanja Hrvatske da pridonese globalnim inicijativama za stabilizaciju prilika na Bliskom istoku".