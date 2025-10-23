Plenković: Hrvatska sljedeće godine domaćin tri velika summita

Sljedeće godine u Hrvatskoj će se održati tri velika sastanka na vrhu - Europske pučke stranke, EU MED 9 i Inicijative tri mora, izjavio je u četvrtak premijer Andrej Plenković.
Oglas
“Sljedeća je godina velikih summita, imat ćemo summit Inicijative tri mora, EU MED 9 i summit Europske pučke stranke”, izjavio je Plenković prije početka summita država članica EU-a.
Prije toga sudjelovao je na pripremnom sastanku europskih pučana.
Rekao je da će se sljedeće godine krajem siječnja u Zagrebu održati summit Europske pučke stranke. “Moji kolege će imati priliku vidjeti kakva je situacija u Hrvatskoj i bit će to prigoda da dignemo na dnevni red određene teme koje su nam zanimljive”, rekao je Plenković.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas