Plenković: Naša ambicija je da do kraja 2028. prosječna plaća bude 1600 eura. To je dohvatljivo

Neva Zganec/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković najavio je u četvrtak na sjednici Gospodarsko - socijalnog vijeća izmjene poreznog sustava, koje će uz ostale zahvatiti obrtnike, iznajmljivače, ali i umirovljenike, no istaknuto je da se još ne zna u kojoj će mjeri država udovoljiti onima koji im se protive.

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"Mjere koje će uskoro ići u javno savjetovanje odnose se na izmjene poreznog sustava onih koji nisu u sustavu PDV-a. Mislim da smo tu postigli dobro rješenje", rekao je Plenković, dodavši kako smatra da se radi o pravednom rješenju koje ide u prilog obrtnicima.

Naveo je da se svojevrsne porezne oaze ipak moraju malo bolje regulirati, ali da 75 posto obrtništva neće imati nikakvih problema s novim poreznim rješenjima.

Ići će se i u određene manje izmjene koje se odnose na turističke paušale, rekao je. Najavio je i ukidanje poreza na mirovine za 580 tisuća umirovljenika.

Plenković: Ambicija Vlade je da do kraja mandata prosječna plaća bude 1.600 eura, taj cilj je itekako dohvatljiv

Komentirajući inflacijske pritiske, ponovio je da se paket mjera prije svega odnosi na zauzdavanje cijena energenata, kao i cjenovnog zamrzavanja pojedinih proizvoda kako bi se zaštitilo najugroženije stanovništvo.

Govoreći na temu "Razvoj i tržište rada u uvjetima gospodarskog rasta, integracije, tehnološkog skoka i novog proračunskog razdoblja - izazovi i rješenja za stabilnu i uspješnu Republiku Hrvatsku", istaknuo je rast zaposlenosti, uz rekordno nisku nezaposlenost.

Hrvatska se prema njegovim riječima prema razvijenosti polako približava Poljskoj i Portugalu, državama koje su ušle u EU znatno ranije.

Kazao je da su prosječne plaće rasle sto posto u proteklih deset godina, te da je ambicija vlade da do kraja mandata 2028. godine, prosječna plaća bude 1.600 eura neto.

"Taj cilj je itekako dohvatljiv", smatra Plenković. Smatra da je novi Zakon o strancima uveo red na tržište rada.

Mišetić: Ne kažnjavati one koji ulažu i zapošljavaju

Predsjednik GSV-a Ivan Mišetić rekao je da u definiranju i primjeniantiinflacijskih mjera u dijelu koji se odnosi na poreznu politiku, treba paziti da se ne kažnjavaju najbolji poslodavci, odnosno oni koji investiraju i zapošljavaju.

"Tu još nema konačnog stava, barem ga mi nismo čuli", rekao je.

Tijekom sastanka usvojen je godišnji izvještaj o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2025. godinu, s visokom ocjenom o njegovim postignućima.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je da je Hrvatski zavod za zapošljavanje davno nadrastao područje koje unosi u svom nazivu. Spomenuo je u tom kontekstu izgradnju centara za starije, gdje je regulatorno tijelo upravo ta ustanova.

"Prošle godine zaposleno je oko četiri tisuće osoba s invaliditetom od kojih je više od 400 uspješno profesionalno rehabilitirano, što je velik porast u toj skupini za profesionalnu rehabilitaciju od preko 60 posto. Nezaposlenost osoba s invaliditetom smanjena je za 13 posto", rekao je Ružić.

Sindikalist o predloženom antiinflacijskom paketu: Kao beskonačan dan

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović govorio je o zastojima i nesuglasicama vezanim uz socijalni dijalog u pojedinim državnim tvrtkama gdje se, kako je rekao, u zadnji tren unatoč okončanju pregovora odustaje od potpisivanja kolektivnih ugovora.

Komentirajući predloženi antiinflacijski paket, istaknuo je kako mu se čini je tu situacija slična beskonačnom danu.

"Ako imate inflaciju četiri ili pet posto, a plaća je rasla jedan posto onda više ne govorimo o zadržavanju prava, nego možemo reći da se radi o njihovom smanjivanju", rekao je Jović.