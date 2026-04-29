Moody's Ratings

Plenković: Treća vodeća agencija potvrdila Hrvatskoj rekordno visok kreditni rejting

Hina
29. tra. 2026. 08:10
Igor Kralj/PIXSELL / Igor Kralj/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković poručio je u srijedu da je i treća vodeća svjetska agencija, Moody's Ratings, Hrvatskoj potvrdila rekordno visok kreditni rejting, potvrđujući otpornost gospodarstva, kvalitetne financije i učinkovitu provedbu reformi i investicija.

Nakon pozitivnih ocjena S&P Global Ratings i Fitch Ratings i agencija Moody's Ratings potvrdila je rekordno visoki kreditni rejting Hrvatskoj, objavio je premijer na X-u.

„Rejting A3 uz stabilne izglede potvrđuje otpornost gospodarstva na krize, kvalitetno upravljanje javnim financijama i učinkovitu provedbu reformi i investicija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti”, navedeno je u objavi.

Premijer ističe da visok kreditni rejting po ocjeni tri vodeće svjetske agencije Hrvatskoj donosi:

veću atraktivnost kod ulagača, niže kamatne stope za građane i banke te lakši pristup financiranju za poduzetnike. Uz manja izdvajanja za kamate na javni dug, država ima veći proračunski prostor za ulaganja u izgradnju škola, bolnica, provedbu kriznih paketa mjera, rast plaća i mirovina.

„Nastavljamo s provedbom politika koje jačaju povjerenje investitora i osiguravaju stabilan gospodarski rast, uz veću kvalitetu života naših sugrađana”, poručio je premijer.

Agencija Moody's u petak je provela periodički pregled rejtinga Hrvatske, potvrdivši dosadašnji rejting A3 uz stabilne izglede.

