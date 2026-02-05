Oglas

FOTO, VIDEO / Drama i nakon razorne ciklone u Dalmaciji: Potopljena brodica, pokušavaju je izvući

N1 Info , Hina
05. velj. 2026. 10:54
Potonula brodica u Kaštel Novom
N1

Plima mora u Dalmaciji u srijedu navečer dosezala je čak 95 centimetara što je izazvalo plavljenja riva u priobalnim i otočnim mjestima, a najkritičnije je bilo u Kaštelima gdje su poplavljeni brojni objekti, doznaje se u četvrtak u splitskom Pomorsko meteorološkom centru, u kojem u petak očekuju nove pojačane udare juga.

Jako jugo podiglo je razinu mora, a u Kaštel Novom potonula je jedna od brodica.

Potonula brodica u Kaštel Novom
N1

Registrirali smo plimu mora 95 centimetara te se voda sinoć izlila na rivu na Bačvicama i kod Zente u Splitu", rekao je u četvrtak ujutro Hini Goran Turčinov, dežurni u Pomorskom meteorološkom centru u Splitu.

Po njegovim riječima plima je uzrokovala plavljenje riva u više dalmatinskih mjesta u priobalju i na otocima ali se voda brzo povlačila i nije plavila objekte izuzev Kaštela, gdje je je zabilježeno plavljenje objekta.

Vatrogasni zapovjednik Kaštela Darko Maretić rekao je da je Kaštela pogodila ciklona kakva se ne pamti desetljećima.

"Imali smo oko 200 poziva građana koji traže pomoć zbog plavljenja objekta, voda iz mora izlila se duž cijele rive u Kaštelima" kazao je Maretić.

Dodao je da je došlo do plavljenja više objekata, restorana i kafića, ali se stanje jutros stanje smirilo te vatrogasci nastavljaju s ispumpavanjem vode iz poplavljenih objekata.

Jaki udari vjetra noćas su kod Palagruže stvarali valove do osam metara visine, izvijestili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda na Marjanu.

Rekli su da su registrirali udar juga na splitskom području od 130 kilometara na sat.

U Pomorskom metodološkom centru kažu kako  se u petak očekuju novi pojačani udari juga u Dalmaciji te se mogu očekivati i nove plime i izlijevanje mora.

Teme
Dalmacija Kaštel Novi ciklona plima poplave

