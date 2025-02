Pliva, Bayer, Pfizer, Belupo prijavili nestašice poznatih lijekova

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Više je poznatih farmaceutskih kompanija ovih dana prijavilo nestašice poznatih lijekova.

Tako je Pliva izvijestila o nestašici tri lijeka za kemoterapiju: Paclitaxel Pliva 6 mg/ml (do 9. svibnja), Fluorouracil Pliva 50 mg/ml (do 30. listopada), Doxorubicin Pliva 2 mg/ml (do 30. rujna). Razlozi nestašice povezani su s proizvodnjom, što znači da je došlo do poremećaja u nabavi aktivne supstance.

Njemački div Bayer prijavlje nestašicu lijeka Verquvo 10 mg i 5 mg koji se koristi protiv kroničnog zatajenja srca. Neće ga biti do početka iduće godine, i to iz komercijalnih razloga. Pfizer pak kaže kako je nestalo lijeka Cibinqo 50 mg za atopijski dermatitis: neće ga biti dio 31. svibnja, prenosi Danica.hr.

Ukidaju 6.000 radnih mjesta: Direktorica se rasplakala dok je dijelila otkaze

Nema fentanila

Novartis je prijavio nestašicu dva lijeka za visoki krvni tlak: Exforge 5 mg/80 mg amlodipin/valsartan te Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid. Neće ih biti do 31. ožujka, a razlozi su povezani s proizvodnjom.

Johnson & Johnson pak prijavljuje nestašicu jakog analgetika koji liječi tešku kroničnu bol Durogesic od 25, 50, 75 i 100 mikrograma/sat, transdermalni flaster djelatne tvari fentanil. Razlozi su povezani s kakvoćom, a neće ga biti do 30. rujna. Inače, fentanil je opijat sličan morfiju i spada u skupinu droga.

Belupo je izvijestio o nestašici lijeka Lidokainklorid Belupo 20 mg/ml koji se koristi kao lokalni anestetik. Razlozi su povezani s proizvodnjom, a neće ga biti do 15. travnja. Tu je i epileptik Levetiracetam Belupo 500 mg: razlog nestašice je kakvoća, a neće ga biti do 20. svibnja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.