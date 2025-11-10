Veliku nadu izražavaju i pacijenti te udruge oboljelih. Zdenka Tomljenović, koja je prošla CAR-T terapiju u inozemstvu, opisala ju je kao „drugu priliku za život“. „Kada mi je liječnica rekla da su tumori nestali, nisam mogla vjerovati. Presretna sam što će sada i drugi oboljeli imati tu šansu“, kazala je.