"HVALIO SE ULOVOM"
Podvodnom puškom lovio tik uz kupače na Zlarinu: "Direktno sam ga upozorio, ali nije prestao"
Na Zlarinu je muškarac podvodnom puškom lovio ribu u neposrednoj blizini kupača, unatoč njihovim upozorenjima, a za takav opasan prekršaj predviđene su kazne do 3900 eura.
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Posjetitelji otoka Zlarina svjedočili su iznimno opasnom ponašanju muškarca koji je s napetom podvodnom puškom lovio ribu svega nekoliko metara od kupača. Kako doznaje portal Morski.hrod čitatelja koji je ostao zgrožen događajem, incident se dogodio usred dana na lokaciji Trutin mul.
Muškarac je s puškom u ruci ušao u more na svega metar do dva od obale, u neposrednoj blizini ljudi koji su se ondje kupali.
Kada su ga kupači upozorili da krši zakon i ugrožava njihove živote, muškarac je njihova upozorenja ignorirao i nastavio loviti. Kasnije se pohvalio ulovom orade, salpe, dva cipla i trlje te tvrdio da ima urednu dozvolu.
"Ovim putem želim prijaviti krajnje bezobzirni i bahati čin lova sportskom puškom među kupačima. Osobu sam direktno upozorio na prekršaj na udaljenosti od 2 metra od obale dok je bio na 1m udaljenosti od mene s puškom u ruci. Na moj prigovor osoba je nastavila dalje s lovom i nije se udaljila od plaže.
U razgovoru sa svojim društvom osoba se pohvalila ulovom orade, salpe, 2 cipla i trlju. Osoba tvrdi da ima dozvolu i da zna sve o moru — no sigurno nije s otoka Zlarina, vjerojatno okolice Šibenika. Stvarno tužno i žalosno.
Nažalost, nisam odmah poslao prijavu jer sam se nadao da ljudi imaju malo razuma, no kada sam opet istu osobu primjetio oko bova na plaži Banj oko 19h, morao sam reagirati", napisao je čitatelj Morskog.
Isti ribolovac ponovno je viđen u večernjim satima, ovog puta u akvatoriju plaže Banj.
Podvodni ribolov na plažama strogo je zabranjen
Prema Zakonu o morskom ribarstvu i Pravilniku o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru, podvodna puška smatra se potencijalno smrtonosnim oružjem, zbog čega za njezinu uporabu vrijede stroga pravila.
Podvodni ribolov zabranjen je na uređenim i označenim plažama, unutar ograđenih područja, kao i na udaljenosti manjoj od 100 metara od njihove granice.
Ribolovac pritom ne smije ugrožavati kupače, a nije dopušteno ni ulaziti u more s napetom puškom iz plićaka. Obavezno je i korištenje signalne ronilačke plutače ili zastavice kako bi položaj ribolovca bio jasno vidljiv.
Posjedovanje dozvole za sportski ribolov također ne znači da je dopušten lov unutar kupališnih zona, piše Morski.hr.
Kazne do 3900 eura i oduzimanje opreme
Za ovakve prekršaje propisane su novčane kazne od 260 do 3900 eura. Osim novčane kazne, nadležni inspektori i pomorska policija mogu trajno oduzeti podvodnu pušku, pripadajuću opremu i sav ulov.
Nadležne službe pozivaju građane da u slučaju ovakvih opasnih situacija ne čekaju, već odmah obavijeste Lučku kapetaniju ili Pomorsku policiju na broj 192 kako bi službenici mogli pravodobno intervenirati na terenu.
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