Podvodnom puškom lovio tik uz kupače na Zlarinu: "Direktno sam ga upozorio, ali nije prestao"

"Ovim putem želim prijaviti krajnje bezobzirni i bahati čin lova sportskom puškom među kupačima. Osobu sam direktno upozorio na prekršaj na udaljenosti od 2 metra od obale dok je bio na 1m udaljenosti od mene s puškom u ruci. Na moj prigovor osoba je nastavila dalje s lovom i nije se udaljila od plaže.