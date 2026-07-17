Zbog radova
Podvožnjak kod Vjesnika ponovno se zatvara za vikend: Ovo su obilazni pravci
Podvožnjak kod Vjesnika u Zagrebu bit će privremeno zatvoren za promet tijekom vikenda zbog radova povezanih s uklanjanjem kontejnera.
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Podvožnjak Slavonske i Zagrebačke avenije ispod Savske ceste, u smjeru od zapada prema istoku, bit će zatvoren za sav promet od subote, 18. srpnja, u 14 sati do ponedjeljka, 20. srpnja, u 4 sata.
Prometna dionica zatvara se zbog uklanjanja kontejnera koji su bili postavljeni za potrebe rušenja Vjesnikova nebodera.
Iz Grada Zagreba priopćili su kako će za promet u smjeru zapad – istok biti uspostavljeni sljedeći obilazni pravci:
- Zagrebačka avenija – Savska cesta – Prisavlje – Marohnićeva – Slavonska avenija
- Zagrebačka avenija – Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Hrvatske bratske zajednice – Slavonska avenija.
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