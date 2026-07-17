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Zbog radova

Podvožnjak kod Vjesnika ponovno se zatvara za vikend: Ovo su obilazni pravci

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N1info
|
17. srp. 2026. 14:40
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podvožnjak kod vjesnika
Patrik Macek/PIXSELL

Podvožnjak kod Vjesnika u Zagrebu bit će privremeno zatvoren za promet tijekom vikenda zbog radova povezanih s uklanjanjem kontejnera.

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Podvožnjak Slavonske i Zagrebačke avenije ispod Savske ceste, u smjeru od zapada prema istoku, bit će zatvoren za sav promet od subote, 18. srpnja, u 14 sati do ponedjeljka, 20. srpnja, u 4 sata.

Prometna dionica zatvara se zbog uklanjanja kontejnera koji su bili postavljeni za potrebe rušenja Vjesnikova nebodera.

Iz Grada Zagreba priopćili su kako će za promet u smjeru zapad – istok biti uspostavljeni sljedeći obilazni pravci:

  • Zagrebačka avenija – Savska cesta – Prisavlje – Marohnićeva – Slavonska avenija
  • Zagrebačka avenija – Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Hrvatske bratske zajednice – Slavonska avenija.

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Teme
podvožnjak kod vjesnika podvožnjak savska vjesnik vjesnikov neboder

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