Policija pronašla sumnjivca koji je razbacao otpad po dvorištu gradonačelnika Slavonskog Broda

Dvorište obiteljske kuće slavonskobrodskog gradonačelnika Mirka Duspare, u Bašićevoj ulici, u srijedu ujutro bilo je puno razbacanog otpada.
Nakon prijave, vijest je objavljena i na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda, a policija je privela mušku osobu koju dovode u vezu s ovim činom.
Po zaključivanju policijskog istraživanja bit će utvrđeno je li osim ovog vandalskog djela, došlo i do narušavanja nepovredivosti doma ili ako je na bilo koji drugi način ugrožena sigurnost gradonačelnikove obitelji.
