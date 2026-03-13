Oglas

po nalogu USKOK-a

Policija u Hrvatskom skijaškom savezu. Istražitelji provjeravaju dokumentaciju?

N1 Info
13. ožu. 2026. 09:14
27.08.2025., Zagreb - Dovodjenje osumnjicenika privedenih u novoj akciji USKOK-a. Hrvatska policija predvodi medunarodnu akciju u suradnji s EUROPOL-om i DEA-om. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Policija je po nalogu USKOK-a ušla u Hrvatski skijaški savez, javlja Index, koji piše da su istražitelji već izuzeli poslovnu dokumentaciju i sada je provjeravaju.

Slučaj je otvoren nakon što je prije nekoliko tjedana, dok je još trajala Zimska olimpijada u Cortini d'Ampezzo, jedan od članova Hrvatskog skijaškog saveza zaustavljen na granici s većom količinom neprijavljenog novca. Navodno se radilo o iznosu od oko 120 tisuća eura. Uz to, taj je član saveza kod sebe imao i popis s imenima osoba koje moraju primiti novac.

Tu informaciju tada je dobio i Index te su ju pokušali provjeriti u samom savezu. Na njihov upit nije odgovoreno, a ni u krugovima saveza ni među izvorima povezanima s njim nisu uspjeli dobiti potvrdu.

Hrvatski skijaški savez USKOK policija

