Poplave u požeškom kraju, ceste pod vodom: “Bujica je visoko, svi su na terenu!”

Izvor: Drazen Krstanovic

Uslijed jake kiše i vremenskih neprilika, na području Vidovaca kraj Požege ponovno su poplavile ceste i dvorišta.

Inače u Vidovci i drugim selima požeškog kraja i ranijih godina stvarale su se jake bujične poplave i blatne bujice.

U lipnju prošle godine u Vidovci je u 40 minuta palo 40 litara kiše po m2, a s okolnih brda slijevale su se blatne bujice noseći granje i smeće. Županica Antonija Jozić te predstavnici Hrvatskih voda lani su obećali izgradnju osam retencija na području Požege koje bi riješile probleme s poplavom i bujicom.

“Šumari su posjekli stabla ma sjevernoj strani Požeška gore, voda se slijeva, usto je to zasićeno, sve što padne ulazi u korito. Bujica je visoko! Svi su na terenu, vodočuvari, rukovoditelj dionice, vatrogasci, 112, iz županije, postavljaju se preventivno vreće s pijeskom. Ali svi su na terenu i to na više mjesta. Problem su i propusti na cestama, vlasnici ne održavaju, nisu čisti, otvor je djelomično zatvoren i ne guta vodu. Što se retencija tiče, to je još u fazi projektiranja, ali radi se na tome. Još dvije godine sigurno do početka radova”, kazao je za N1 Miroslav Taborski, voditelj ispostave za mali sliv Orljava-Lonđa u Požegi.

Kako su nam javili čitatelji, do radova, za koje je potrebna opsežna papirologija i planiranje još nije došlo, tako da se pribojavaju da bi se problemi koje su ranije imali s blatnim bujicama mogli ponoviti. Također pitanje je i hoće li brana koja je napravljena u blizini Draškovca izdržati, ne toliko zbog količine vode koliko zbog granja i smeća kojeg voda nanese.

Također, državna cesta između Blacka i Viškovaca je zbog velikih oborina i nepročišćenih putnih kanala pod vodom, javlja Požega.eu