Potres kod Klane zatresao riječko područje

Potres s epicentrom 12 kilometara sjeveroistočno od Klane, magnitude 2,8 prema Richteru, zatresao je u utorak u 17 sati i 56 minuta šire riječko područje.
Prema podacima Seizmološke službe Republike Hrvatske, seizmografi su zabilježili slabiji potres s epicentrom 12 kilometara sjeveroistočno od Klane, kod Rijeke.
Magnituda potresa iznosila je 2.8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na III-IV stupnja EMS ljestvice.
