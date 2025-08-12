Oglas

2.8 prema Richteru

Potres kod Klane zatresao riječko područje

Hina
12. kol. 2025. 19:18
EMSC_Klana
EMSC

Potres s epicentrom 12 kilometara sjeveroistočno od Klane, magnitude 2,8 prema Richteru, zatresao je u utorak u 17 sati i 56 minuta šire riječko područje.

Prema podacima Seizmološke službe Republike Hrvatske, seizmografi su zabilježili slabiji potres s epicentrom 12 kilometara sjeveroistočno od Klane, kod Rijeke.

Magnituda potresa iznosila je 2.8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na III-IV stupnja EMS ljestvice.

Rijeka potres

