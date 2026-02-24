Potvrđena USKOK-ova optužnica protiv varaždinskog gradonačelnika

Nakon što mu je Bosilj 23. svibnja 2022. i osobno potvrdio kako će mu osigurati izdavanje odgovarajuće izmjene i dopune građevinske dozvole te nakon što mu je Konzervatorski odjel u Varaždinu predočio da je uličnu građevinu moguće ponovno izgraditi u užem obujmu, Gotić je angažirao tvrtku koja je adaptirala navedeni stan u vrijednosti od 22.845 eura s PDV-om.