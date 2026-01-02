Poznati kipar u istražnom zatvoru zbog ponovljenih prijetnji supruzi: Ima i registrirani pištolj

Jovičić je već ranije jednom prijetio supruzi nakon što je njihov brak doživio slom te mu je izrečena uvjetna kazna. No nije se smirio, već je na montažni objekt u kojem se nalazi njezin obrt za prodaju vaza, u ulici Hermana Bollea na Mirogoju, gdje se nalazi i njegov obrt, bacio kamen. Pritom je urlao: "Ovo je moja zemlja! Ubit ću te!", a navodno je rekao i da će sve politi benzinom i zapaliti, prenosi Jutarnji. Budući da Jovičić ima registriran pištolj, žena se uplašila i sve prijavila policiji.