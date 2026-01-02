Poznati kipar u istražnom zatvoru zbog ponovljenih prijetnji supruzi: Ima i registrirani pištolj

Zbog prijetnji upućenih svojoj supruzi uhićen je ugledni hrvatski kipar i restaurator Radivoje Jovičić, koji se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru kako ne bi ponovio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret.
Jovičić je kao viši konzervator-restaurator bio zadužen za restauraciju mnogobrojnih bakrenih kupola i crkvenih tornjeva nakon dvaju potresa u Zagrebu 2020., a poznat je po zahvatima skidanja kupola s bazilike Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj ulici te kupole sa Saborne crkve Preobraženja Gospodnjeg na Preradovićevu trgu.
Ima i registriran pištolj
Jovičić je već ranije jednom prijetio supruzi nakon što je njihov brak doživio slom te mu je izrečena uvjetna kazna. No nije se smirio, već je na montažni objekt u kojem se nalazi njezin obrt za prodaju vaza, u ulici Hermana Bollea na Mirogoju, gdje se nalazi i njegov obrt, bacio kamen. Pritom je urlao: "Ovo je moja zemlja! Ubit ću te!", a navodno je rekao i da će sve politi benzinom i zapaliti, prenosi Jutarnji. Budući da Jovičić ima registriran pištolj, žena se uplašila i sve prijavila policiji.
Nakon uhićenja kipar je sam priznao da je pobjesnio na suprugu i svašta joj izgovorio. S obzirom na to da je prekršio raniju uvjetnu kaznu koja mu je bila izrečena za prijetnje supruzi, Jovičić je morao biti uhićen i prijavljen. Tužiteljstvo je protiv njega zatražilo određivanje istražnog zatvora, a sud je taj zahtjev i prihvatio.
Angažiran na nekoliko ključnih lokacija u Zagrebu
Radivoje Jovičić godinama je prisutan u javnosti kao stručnjak za zahtjevne restauratorske zahvate, s posebnim naglaskom na radove na crkvenim tornjevima i bakrenim kupolama. Nakon potresa u Zagrebu i Petrinji bio je angažiran na nekoliko ključnih lokacija u gradu. Između ostalog, radio je na restauraciji dekorativnih elemenata bazilike u Palmotićevoj ulici, kupole crkve na Cvjetnom trgu te na objektima u Remetama.
Osim rada na crkvama, Jovičić je više od četiri desetljeća aktivan na Mirogoju. Tamo se bavio specifičnim poslom, prikupljanjem i popravkom napuštenih i oštećenih nadgrobnih spomenika kako bi ih spasio od propadanja. O izazovima obnove Mirogoja nakon potresa u više je navrata govorio za medije, uključujući i priloge na HRT-u.
Ima registriranu tvrtku Kipar Jovičić d.o.o., koja je u registrima navedena kao mikropoduzetnik specijaliziran za konzervatorsko-restauratorske radove.
