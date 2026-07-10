Za članove Vijeća Odbor je predložio Gordana Akrapa, Eduarda Briškog, Aleksandra Maršavelskog, Mihaela Puljića i Milu Štefanca, koji su i do sada bili njegovi članovi te kao novog člana Davorina Ivanjeka, odvjetnika koji je u dva mandata bio član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.