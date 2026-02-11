Mitja Ferenc i Uroš Košir
Predstavljena knjiga "Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji"
Knjiga slovenskih stručnjaka, povjesničara Mitje Ferenca i arheologa Uroša Košira "Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji", u kojoj iznose znanstvene spoznaje o stradanju zarobljenika i civila, među kojima žena i djece, predstavljena je u srijedu u zagrebačkom HNK.
Knjigu su predstavili povjesničari Robin Harris i Zlatko Begonja, predsjednik Upravnog odbora Školske knjige Ante Žužul i autori Mitja Ferenc i Uroš Košir.
Žužul je istaknuo kako mračne tajne skrivane u slovenskim šumama danas uz pomoć povjesničara, arheologa, forenzičara i svjedoka polako izlaze na svjetlo dana. Ovo je prva knjiga u nizu koja će oduzeti svaku osnovu onima koji prikrivaju, osporavaju ideološki podupiru niječu i relativiziraju jugoslavenske komunističke zločine, rekao je Žužul.
Po riječima Mitje Ferenca knjiga predstavlja dosad otkrivene tajne grobnice u Sloveniji i one iz kojih su iskopani posmrtni ostatci hrvatskih vojnika i civila.
Ferenc je podsjetio kako je većina komunističkih zločina u Sloveniji počinjena od svibnja do srpnja 1945. Žrtve su izbrisane iz javnog sjećanja i oduzeto im je pravo na grob, napominje i dodaje kako su im grobišta desetljećima namjerno i pomno prešućivana.
Ferenc smatra kako se točan broj žrtava tragičnog razdoblja hrvatske povijesti vjerojatno nikad neće saznati pa je najmanje što se može učiniti za njih to da se dostojanstveno označe mjesta masovnih ubojstava i grobišta.
Knjiga donosi i kronologiju događaja počevši od masakra i brisanja grobova pa sve do postupaka nakon demokratskih promjena pokušavali nadoknaditi civilizacijski dug prethodnih generacija, rekao je Ferenc i dodao kako je svrha knjige i to da kao društvo konačno uzmognemo dostojanstveno pokopati žrtve.
Košir je istaknuo kako su arheološki podatci, kad ne postoje dokumenti o žrtvama, jedini izvor informacija o metodama ubijanja i samim žrtvama.
Naglasio je kako svi arheološki i antropološki postupci vode do identifikacije žrtava pa čak i do osobne identifikacije.
Harris: Komunisti su izgradili svoju državu na tijelima protivnika koja danas leže u masovnim grobnicama
Po riječima Robina Harrisa autori su u teškim uvjetima i unatoč ometanjima savjesno, stručno i pregledno opisali ono što se trenutačno zna o masovnim grobnicama Hrvata ubijenih na kraju Drugoga svjetskog rata u Sloveniji.
Komunisti su izgradili svoju državu na tijelima svojih protivnika koja danas leže u onim masovnim grobnicama, rekao je Harris i pozvao na službeno istraživanje tog dijela hrvatske povijesti.
Po Begonjinim riječima monografija je nužan prilog za objektivnije uviđanje i sveobuhvatnije razumijevanje promatranog razdoblja i tadašnjih zbivanja.
U dokumentiranoj znanstvenoj monografiji autori su podastrli zaokruženi historiografski, arheološki i politički pogled na komunistička masovna ubojstva nakon završetka Drugoga svjetskog rata na području Slovenije.
Knjiga je bogata bibliografskim jedinicama, svjedočanstvima i opisima terenskoga rada, a plod je dugogodišnjega rada Mitje Ferenca koji je suradnik Komisije Vlade Republike Slovenije za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta od njezina osnivanja 1990. godine.
Više o knjizi
Knjiga „Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji” (735 str.) podijeljena je na deset poglavlja. Nakon uvoda u kojem je obrađen povijesni kontekst događaja, u osam poglavlja se iznose činjenice o ubojstvima i brisanju njihovih tragova, raspravlja o ukupnom broju žrtava, problematici prikrivanja događaja te odnosu slovenskog društva i države prema toj temi od 1991. do 2024.
U posljednjem poglavlju je iscrpan opis 14 grobišta iz kojih su ekshumirani posmrtni ostatci žrtava te 32 potvrđene lokacije grobišta od utvrđenih 750 prikrivenih širom Slovenije
Predstavljanju knjige su nazočili predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved te bivši slovenski premijeri Janez Janša i Miro Cerar.
