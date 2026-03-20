Objavljen natječaj za stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice, evo detalja

Danas je nakon višemjesečne pripreme objavljen međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi nogometni stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice, čime započinje ključna faza realizacije ovih dugo očekivanih sportskih građevina, objavili su u zajedničkom priopćenju Vlada i Grad Zagreb.
Podsjetimo, Vlada i Grad Zagreb su u veljači 2024. godine zajedno sa Zagrebačkom nadbiskupijom sklopili sporazume kojima je nakon 27 godina riješen imovinsko-pravni spor oko zemljišta maksimirskog stadiona i cijelog SRC Svetice.
Potom su u veljači 2025. godine sklopili sporazum kojim je dogovoreno financiranje izgradnje nogometnog stadiona u Maksimiru iz državnog i gradskog proračuna u omjeru 50:50. Ostala je procijenjena vrijednost nogometnog stadiona od 175 milijuna eura bez PDV-a, a zajedno s uređenjem okoliša stadiona, prateća tri nogometna terena za trening i garažom čini 205 milijuna eura bez PDV-a.
Danas je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) kao i u europskom oglasniku javne nabave (TED) objavljen međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj. Pripremili su ga Grad Zagreb i Vlada RH u suradnji sa Društvom arhitekata Zagreba (DAZ).
Dvije komponente natječaja
Međunarodni natječaj ima dvije komponente. Na natječaju se prije svega traži idejno rješenje za novi nogometni stadion kapaciteta od oko 35.000 mjesta te za popratne objekte garaže od 800 mjesta i tri terena za trening od kojih jedan ima tribinu od 1.500 mjesta.
Također, za potrebe Grada Zagreba, na natječaju se za prostor zapadno od bazena Svetice traži anketno urbanističko-arhitektonsko rješenje kojim će se definirati smještaj novog atletskog stadiona s oko 2.000 mjesta, rukometne dvorane s oko 5.000 mjesta, multifunkcionalne dvorane za košarku i futsal s oko 3.000 mjesta, te dodatnog prostora za rekreaciju i vježbalište na otvorenom za građane.
S autorom prvonagrađenog rada bit će ugovoren posao izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta.
"Na natječaju se očekuje veliki broj radova iz cijelog svijeta koji se mogu dostaviti u roku od 95 dana, koliko je natječaj otvoren. Nakon toga će ocjenjivački sud, sastavljen od domaćih i inozemnih arhitekata i drugih stručnjaka te predstavnika Vlade RH i Grada Zagreba, donijeti odluku o najboljim radovima. Nakon odluke ocjenjivačkog suda krenut će ugovaranje projektiranja novog nogometnog stadiona kao preduvjet za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole te pripremu cjelokupne dokumentacije za javnu nabavu za izvođenje radova. Sami radovi bi krenuli 2029. godine, dok se početak uklanjanja starog stadiona očekuje 2027. godine", navodi se u zajedničkom priopćenju.
Postupak međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje SRC Svetice - stadion Maksimir provodi Društvo arhitekata Zagreba (DAZ).
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
