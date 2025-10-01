Projekt stoljeća na Neretvi: Poznato je tko će graditi mobilnu branu

Obje spomenute tvrtke javile su se i na prvi tender raspisan u studenom prošle godine. Procjena Hrvatskih voda tada je bila da se posao može obaviti za 20,29 milijuna eura bez PDV-a, ali su ponude istih tvrtki koje su se javile i na drugi tender bile iznad tog iznosa: Texo Molior smatrao je da se to može obaviti za 25,44 milijuna eura bez PDV-a, a Pomgrad Inženjering za 29,80 milijuna eura bez PDV-a, piše tportal.