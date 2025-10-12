Prometna nesreća na A1, kolona je bila dulja od 10 kilometara - vozači prema Zagrebu imali i dodatnu prepreku

Na autocesti A1 stvorila se kolona dulja od 10 kilometara zbog prometne nesreće koja se dogodila između čvorova Karlovac i Donja Zdenčina u smjeru Zagreba. Više detalja o samoj nesreći u ovim trenucima nema.
Oglas
Kako je javio Hrvatski autoklub (HAK), a prenosi Jutarnji, od oznake za 15. kilometar vozilo se usporeno u obje trake, a kolona se povećavala.
Vozači u smjeru Zagreba, osim toga, imali su i dodatnu prepreku, jer se u zoni radova kod odmorišta Brloška Dubrava vozilo jednim trakom pa je nastala kolona duga oko 2 kilometra. Između čvorova Žuta Lokva i Otočac, konkretno u zoni radova na Babića mostu na 131. kilometru, vozilo se dvosmjerno.
HAK napominje kako su vremenski uvjeti bili povoljni za vožnju te da je povremeno bio pojačan promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta.
Na autocesti A3 između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad u smjeru Zagreba vozilo se dvosmjerno, jednim kolnikom, na autocesti A6 Rijeka – Zagreb, u zoni radova između čvorova Bosiljevo i Vrbovsko, također se vozilo dvosmjerno, a u zoni radova od Vrbovskog do Ravne Gore te između izlaza Delnice i čvora Oštrovica i čvorova Orehovica i Čavle vozilo se otežano uz izmijenjenu prometnu regulaciju.
Na autocesti A7 između čvorova Učka i Rijeka zapad u smjeru Križišća vozilo se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas