Prometna nesreća na A1, kolona je bila dulja od 10 kilometara - vozači prema Zagrebu imali i dodatnu prepreku

Na autocesti A3 između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad u smjeru Zagreba vozilo se dvosmjerno, jednim kolnikom, na autocesti A6 Rijeka – Zagreb, u zoni radova između čvorova Bosiljevo i Vrbovsko, također se vozilo dvosmjerno, a u zoni radova od Vrbovskog do Ravne Gore te između izlaza Delnice i čvora Oštrovica i čvorova Orehovica i Čavle vozilo se otežano uz izmijenjenu prometnu regulaciju.