kazne do 260 eura
Prvi kontinentalni grad koji uvodi mjere protiv noćnog opijanja, građani oduševljeni: "Nek' zabrane"
Na svim javnim površinama alkohol se neće moći piti nakon 22 sata. Koga policija i komunalni redari zateknu platit će novčanu kaznu i do 260 eura
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Varaždin bi mogao postati prvi kontinentalni grad u Hrvatskoj koji uvodi zabranu prodaje alkohola u trgovinama i na benzinskim postajama nakon 22 sata. I nije to jedina zabrana. Novčano će se kazniti i oni koji piju alkohol na javnim površinama, piše Net.hr.
Varaždinci do alkohola u večernjim satima više neće moći tako lako. Kao što su već ranije neki obalni gradovi i Varaždin uvodi novu mjeru.
"Iz razloga što su naši sugrađani to tražili. Stalno narušavanje javnog reda i mira, naročito oko benzinskih crpki, pogotovo one u Zrinski i Frankopana, svakodnevne pritužbe građana koji ipak zaslužuju imati mir, noćni odmor - su glavni uzrok tome", rekao je Neven Bosilj, gradonačelnik Varaždina.
Građani podržavaju odluku
"Super, općenito po gradu. Piju, deru se, cijelu noć ne možete spavati, odavde čujem", rekla je Katica Marget.
"Treba spriječiti da djeca dolaze u kontakt s alkoholom prije nego što im je vrijeme", rekla je Snježana Golub.
"Nek' zabrane, ja ionako ne koristim tako da može", rekao je Dražen Njegovec.
"Da, naravno, nema potrebe, to je kasno već. Mogu se oni prije napiti", rekla je Đurđa Đurak.
Kažnjavat će se konzumiranje alkohola na javnim površinama
Na svim javnim površinama alkohol se neće moći piti nakon 22 sata. Koga policija i komunalni redari zateknu platit će novčanu kaznu i do 260 eura. U noćnim satima alkohol će se legalno moći konzumirati isključivo u restoranima, barovima i kafićima.
"Smatram da je to OK i da bi trebalo podržati gospodina gradonačelnika, za mir i čistoću grada Varaždina poslije 22 sata", rekao je Kruno Plantak, vlasnik ugostiteljskog objekta.
Kaže da zbog toga očekuje veći promet.
"Očekujemo veći promet jer mi smo pripremljeni da poslije 22 sata možemo regulirati alkoholna pića i tako ugostiteljstvo", rekao je Kruno Plantak, vlasnik ugostiteljskog objekta.
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