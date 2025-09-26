Troskot napao pučku pravobraniteljicu: "Građani zaslužuju svog zaštitnika, a ne političkog aktivista"

Teni Šimunović Einwalter zamjerio je da je više puta "s lakoćom“ kritizirala simbole postrojbi koje su s ostalim hrvatskim braniteljima obranile državu, te da s velikim žarom promovira zakone i inicijative koje guraju ideološke agende, ali ju se nije čulo kad je trebalo ustati u obranu hrvatskih građana, policajaca i hrvatskih žena.