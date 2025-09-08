Izraelski šef diplomacije dolazi u Hrvatsku: "To nije diplomacija, nego sudioništvo!"

Naglašavaju kako je izraelski šef diplomacije kao član Netanyahuove Vlade izravno uključen u politiku genocida i dugotrajnog kršenja međunarodnog humanitarnog prava te upozoravaju kako njegov posjet predstavlja normalizaciju i legitimaciju postupaka koji su prema nebrojenim izvještajima međunarodnih organizacija za ljudska prava i stručnjaka UN-a u suprotnosti s temeljnim vrijednostima za koje se Hrvatska deklarativno zalaže: mir, pravda i ljudska prava.