Izraelski šef diplomacije dolazi u Hrvatsku: "To nije diplomacija, nego sudioništvo!"

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar dolazi u posjet Hrvatskoj, objavilo je izraelsko ministarstvo. Dolazak izraleskog šefa diplomacije potvrdili su i u Vladi.
Sa'ar dolazi u dvodnevni posjet Mađarskoj i Hrvatskoj, izvijestili su iz izraelskog ministarstva. U Mađarskoj će se sastati s mađarskim ministrom vanjskih poslova Péterom Szijjártóom.
U utorak će izraelski šef diplomacije Sa'ar boraviti u Hrvatskoj, gdje će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem, ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem. Sastanak s premijerom održat će se u ranojutarnjim satima, potvrdili su za tportal u Vladi.
Sa'ar će također održati sastanak sa židovskom zajednicom u Zagrebu te posjetiti spomenik žrtvama Holokausta i ustaškog režima.
U sklopu diplomatskog posjeta, Sa'ar će se sastati i s predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i rumunjskom ministricom vanjskih poslova Oanom Țoiu.
Inicijativa za Palestinu zgrožena
Iz Inicijative za Palestinu najoštrije su "osudili ovakav pokušaj političkog dodvoravanja, u vrijeme dok Izrael provodi genocid nad Palestincima, sustavno uništava Gazu te okupiranu Zapadnu obalu te provodi masovne ratne zločine nad palestinskim civilima."
"U trenutku kad međunarodna zajednica sve glasnije osuđuje kontinuirano kršenje ljudskih prava u Gazi i na Zapadnoj obali, kad se pred međunarodnim sudovima vode postupci protiv Izraela i njegovih dužnosnika zbog ratnih zločina i genocida, a pojedini izraelski dužnosnici u odgovornim državama proglašavaju personom non grata, smatramo da je dolazak visokog izraelskog dužnosnika u Hrvatsku neprihvatljiv i politički neodgovoran potez", ističu u Inicijativi za slobodnu Palestinu.
"U uvjetima genocida to nije diplomacija, nego sudioništvo"
Naglašavaju kako je izraelski šef diplomacije kao član Netanyahuove Vlade izravno uključen u politiku genocida i dugotrajnog kršenja međunarodnog humanitarnog prava te upozoravaju kako njegov posjet predstavlja normalizaciju i legitimaciju postupaka koji su prema nebrojenim izvještajima međunarodnih organizacija za ljudska prava i stručnjaka UN-a u suprotnosti s temeljnim vrijednostima za koje se Hrvatska deklarativno zalaže: mir, pravda i ljudska prava.
"U uvjetima genocida to nije diplomacija, nego sudioništvo", ističu te pozivaju hrvatsku Vladu na pridržavanje Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju genocida te ponovno traže prekid diplomatskih odnosa s Izraelom. Također, pozivaju i na sankcioniranje svih uključenih u genocid nad stanovništvom Palestine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
