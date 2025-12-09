Oglas

"dosta je više"

Peticiju za "Micanje klečavaca" potpisalo 38.000 ljudi: Sutra će biti predana institucijama

N1 Info
09. pro. 2025. 13:34
06.12.2025., Zagreb: Treca godisnjica performansa Tiha misa umjetnice Arijane Lekic-Fridrih, ujedno i posljednja Tiha misa u javnom prostoru Photo: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Mia Slafhauzer/PIXSELL

Peticiju „Micanje klečavaca u ime 18 ubijenih žena u 2025.“, koju je pokrenula Sanja Sarnavka, u utorak do 11 sati potpisalo je 38.000 ljudi.

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, u srijedu 10. prosinca, peticija će biti predana ključnim institucijama i to saborskom Odboru za ravnopravnost spolova, Vladi, Ustavnom sudu. 

Feministkinja i aktivistkinja Sanja Sarnavka pokrenula je on-line peticiju za "micanje klečavaca s glavnih trgova gradova u Hrvatskoj.

"U Rijeci je 6. prosinca 2025. ubijena 18. žrtva femicida ili prezira prema ženama istovremeno dok su klečavci na glavnim trgovima molili da žene budu podložne muškarcu, pokorne i tihe. Njih čuva i paze policija i redari, istovremeno dok žene ubijaju njihovi sadašnji i bivši partneri, sinovi, bliske osobe.

Njihova molitva potiče žene da ne prijavljuju nasilje, da ostanu u otrovnim vezama koje ih u konačnici vode u smrt. Njihova molitva predstavlja izravno kršenje odredbe Ustava prema kojoj je ravnopravnost spolova jedna od najviših vrednota - stoji u peticiji koju je pokrenula Sarnavka. 

"Sloboda govora zahtijeva odogovornost za izrečeno"

Pita se zašto lokalne vlasti i institucije države dopuštaju ovo javno pozivanje na neravnopravnost, na drugotnost jednog spola.

Sloboda govora zahtijeva i odgovornost za izrečene riječi. Zatvorimo trgove za molitve koje pogađaju žene i čine da rodno uvjetovano nasilje postaje opravdano i dopustivo. Lokalna vlast, Vlada, Ustavni sud moraju reagirati - navodi se u peticiji koja je zaključena riječima 'Dosta je više'.

