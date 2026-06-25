Radin: Zastupnici su se nekad svađali oko problema, a danas se svađaju s ljudima

Kazao je da bi zastupnici više trebali birati riječi, ustvrdivši da su riječi kao kamen i ostaju. „Ljudi se varaju ako misle, ako kažu neku glupost, da će se zaboraviti. Postoje barem dva mjesta na svijetu na kojima možeš reći bilo koju glupost i ostati živ – to su društvene mreže i parlamenti. To nam daje do znanja da ne smijemo to raditi jer ako oni koji pišu po društvenim mrežama ili u Saboru kažu idiotarije, ne znaju da će prije ili poslije to netko izvući. Ali i da ne izvuče, to ostaje i obilježi te”, upozorio je.