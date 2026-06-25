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Radin: Zastupnici su se nekad svađali oko problema, a danas se svađaju s ljudima
Najdugovječniji saborski zastupnik, predstavnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, nakon 34 godine provedene u parlamentu u četvrtak se oprostio s kolegama i novinarima, ocijenivši da su se zastupnici nekada svađali oko problema, a danas se svađaju s ljudima.
Bilo je lijepo živjeti, raditi i biti ispitivan od vas, poručio je novinarima na konferenciji za novinare, ocijenivši da se u 34 godine puno toga promijenilo u Saboru.
Predstavio je svog zamjenika Marina Corvu koji je u četvrtak prisegnuo na zastupničku dužnost, pojasnivši da su se dogovorili da će Radin odraditi pola mandata, a potom ga prepustiti Corvi. Političari znaju biti i iskreni, prokomentirao je svoj potez.
Corva je izjavio da osjeća veliku odgovornost u vezi posla koji je pred njim, no, vjeruje da će uspjeti zaštititi i promovirati interese Hrvatske, kao i talijanske manjinske zajednice. Naša zajednica nije mnogobrojna, ali pripadamo jednoj od najvećih kultura u cijelom svijetu, kazao je.
Corva: Ono što je Furio učinio za nas i Hrvatsku je nemjerljivo
Izrazio je uvjerenje da će, kao što je Radin to činio 34 godine, i on unijeti isti trud. "Ono što je Furio učinio za nas i cijelu Hrvatsku je nemjerljivo, što smo vidjeli kada su ga zastupnici ispratili”, poručio je Corva. Dodao je da je od Radina naučio da u najgorim trenucima treba ostati miran. Čak i najgore vijesti bi primio uz neku simpatičnu riječ, a poslije bi jako dobro razmislio i postupio pametno i lukavo, kazao je.
Furio Radin se osvrnuo na birane riječi i komplimente kojima su se zastupnici prošli tjedan pozdravili s njim, kazavši da bi lagao kada bi rekao da se osjećao ravnodušno kada su svi zastupnici u klupama ustali i pljeskali mu.
Usporedio je funkcioniranje Sabora iz doba svojih početaka i danas, kazavši da smo se 'nekada svađali oko problema, a danas se svađamo s ljudima'.
Birati riječi, riječi su kao kamen i ostaju
Kazao je da bi zastupnici više trebali birati riječi, ustvrdivši da su riječi kao kamen i ostaju. „Ljudi se varaju ako misle, ako kažu neku glupost, da će se zaboraviti. Postoje barem dva mjesta na svijetu na kojima možeš reći bilo koju glupost i ostati živ – to su društvene mreže i parlamenti. To nam daje do znanja da ne smijemo to raditi jer ako oni koji pišu po društvenim mrežama ili u Saboru kažu idiotarije, ne znaju da će prije ili poslije to netko izvući. Ali i da ne izvuče, to ostaje i obilježi te”, upozorio je.
Smatra da je biti političar častan posao zato što se političar mora i želi baviti interesima drugih i zastupati ih. "Taj posao mora biti častan ili ti nisi častan", poručio je Radin.
Ne zna tko će naslijediti potpredsjedničku fotelju
Naglasio je i da se u protekle 34 godine dobro osjećao u Saboru, a najbolje razdoblje bilo mu je između 1995. i 2000. godine.
Među nekoliko anegdota u deset mandata ispričao je i kada je s mandatarom Ivom Sanaderom došao predsjedniku Stjepanu Mesiću, kojemu su donijeli 75 potpisa koji podržavaju Sanadera, ali bez njegova. Mesić je kazao da nedostaje jedan potpis, na što je Sanader uzvratio da s Radinom ima dogovor da će glasati za njega. "Onda možemo reći, budući da imamo manje potpisa, da je to manjinska Vlada, u političkom smislu. Rekao sam, nemoj, molim te to reći jer će onda svi misliti da je to Vlada u kojoj vladaju manjine”, kazao je Radin.
Ocijenio je i da su tijekom njegovih mandata, zajedno s ostalim manjincima, napravljeni koraci naprijed u položaju i pravima manjina.
Radin je kazao da još nema naznaka tko će ga naslijediti na dužnosti potpredsjednika Sabora, iako, napominje, ima aspiranata.
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