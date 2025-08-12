Oglas

azbestni brod

Radnici Brodosplita usprkos zabrani nastavljaju s remontom Moby Drea?

author
N1 Info
|
12. kol. 2025. 18:37
PXL_010825_136218088
Ivo Cagalj/PIXSELL

Građanska inicijativa Zdravi Split koja stoji iza jučerašnjeg prosvjeda na kojem je više od tisuću građana prosvjedovalo protiv remonta Moby Drea u splitskom škveru, u utorak je poslala priopćenje.

Oglas

Kako navodi građanska inicijativa, radovi na remontu azbestnih ploča su se nastavili. Te su informacije tvrde, dobili direktno od radnika Brodosplita.

Pismo koje su uputili Ministarstvu mora, Lučkoj kapetaniji i Državnom inspektoratu prenosimo u cijelosti.

"Prema javnim izjavama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, dana 11. kolovoza 2025. izdano je rješenje kojim se brodu Moby Drea nalaže da napusti brodogradilište u Splitu i teritorijalno more Republike Hrvatske u roku od sedam dana.

Budući da je nalog za napuštanje RH na snazi, tražimo da se hitno zabrane sve aktivnosti radnika na brodu osim onih nužnih za sigurno isplovljavanje, te da se brod službeno zapečati i osigura od neovlaštenog pristupa do trenutka njegovog odlaska.

Tri razloga

Ovakva mjera nužna je kako bi se:

  1. Spriječilo daljnje rukovanje i/ili izvođenje bilo kakvih radova na brodu
  2. Osigurala provedba izdanog rješenja o napuštanju teritorijalnog mora RH.
  3. Zaštitilo zdravlje radnika, građana i okoliša.

Molimo da nas žurno obavijestite koje ste radnje poduzeli po ovom zahtjevu"; napisali su u pismu.

Teme
azbest ministarstvo prometa moby drea zdravi split

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ