Radnici Brodosplita usprkos zabrani nastavljaju s remontom Moby Drea?

Građanska inicijativa Zdravi Split koja stoji iza jučerašnjeg prosvjeda na kojem je više od tisuću građana prosvjedovalo protiv remonta Moby Drea u splitskom škveru, u utorak je poslala priopćenje.
Kako navodi građanska inicijativa, radovi na remontu azbestnih ploča su se nastavili. Te su informacije tvrde, dobili direktno od radnika Brodosplita.
Pismo koje su uputili Ministarstvu mora, Lučkoj kapetaniji i Državnom inspektoratu prenosimo u cijelosti.
"Prema javnim izjavama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, dana 11. kolovoza 2025. izdano je rješenje kojim se brodu Moby Drea nalaže da napusti brodogradilište u Splitu i teritorijalno more Republike Hrvatske u roku od sedam dana.
Budući da je nalog za napuštanje RH na snazi, tražimo da se hitno zabrane sve aktivnosti radnika na brodu osim onih nužnih za sigurno isplovljavanje, te da se brod službeno zapečati i osigura od neovlaštenog pristupa do trenutka njegovog odlaska.
Tri razloga
Ovakva mjera nužna je kako bi se:
- Spriječilo daljnje rukovanje i/ili izvođenje bilo kakvih radova na brodu
- Osigurala provedba izdanog rješenja o napuštanju teritorijalnog mora RH.
- Zaštitilo zdravlje radnika, građana i okoliša.
Molimo da nas žurno obavijestite koje ste radnje poduzeli po ovom zahtjevu"; napisali su u pismu.
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
