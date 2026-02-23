Radojčić: Slučaj "peradarske megafarme" seli se u Sabor

Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić (Možemo) komentirala je u N1 studiju uživo kod Nataše Božić slučaj "peradarske megafarme" koji se odvija na sisačkom području, a izazvao je i ulične prosvjede građana
"Tijekom 2025 dobili smo puno prigovora građana i udruga za projekte peradarskih megafarmi na području Siska i Sisačko-moslavačke županije i zazvonilo nam je zovno za uzbunu zbog istovremene ocjene utjecaja za tako mnogo zahvata. Trebalo je i Ministarstvu zaštite okoliša zvoniti na uzbunu. Zatraženo je 18 procjena utjecaja na okoliš i prirodu, ali nitko ne zna reći kakav bi kumulativni utjecaj na okoliš, prirodu i lokalnu zajednicu i njihove gospodarske djelatnosti imali ti golemi peradarski projekti", upozorila je Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
Zato je sazvala tematsku sjednicu Odbora za zaštitu okoliša za 5. ožujka ove godine, čime se slučaj "peradarske megafarme" seli u Hrvatski sabor.
Podsjetila je da trenutačno imamo pet postrojenja na procjeni utjecaja na okoliš: postrojenje za klanje I preradu peradi u Vidrenjaku, farmu za tov pilića u Velikoj Ludini, kompleks za proizvodnju stočne hrane u Lekeniku, kompleks za preradu peradi s plinskim postrojenjem u Sisku i četiri farme za tov pilića na području Sunje.
Uz to, dva postupka procjene utjecaja na okoliš i prirodu su već okončana – za farmu za tov pilića u Petrinji i tvornicu stočne hrane u Popovači, pa se ti pogoni mogu početi graditi, naglašava Radojčić.
Čemu ocjenjivanje nečeg što nije u skladu sa prostornim planom?
Smatra da se sve treba vratiti na početak, ocijeniti kumulativni utjecaj tih projekata na lokalnu zajednicu Siska i SMŽ-a, ali i uzeti u obzir da iz Siska i SMŽ-a upozoravaju kako ti industrijski zahvati nisu usklađeni s lokalnim prostornim planovima.
"Kako se mogla dati bilo kakva ocjena ako postupci i zahvati nisu u skladu s prostornim planovima. Sve bi to trebalo ići iz početka jer ako nešto nije u skladu s prostornim planom nema razloga da se donese rješenje za bilo koji zahvat", zaključila je predsjednica saborskog Odbora za okoliš.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
