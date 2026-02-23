Radojčić: Slučaj "peradarske megafarme" seli se u Sabor

"Tijekom 2025 dobili smo puno prigovora građana i udruga za projekte peradarskih megafarmi na području Siska i Sisačko-moslavačke županije i zazvonilo nam je zovno za uzbunu zbog istovremene ocjene utjecaja za tako mnogo zahvata. Trebalo je i Ministarstvu zaštite okoliša zvoniti na uzbunu. Zatraženo je 18 procjena utjecaja na okoliš i prirodu, ali nitko ne zna reći kakav bi kumulativni utjecaj na okoliš, prirodu i lokalnu zajednicu i njihove gospodarske djelatnosti imali ti golemi peradarski projekti", upozorila je Dušica Radojčić iz stranke Možemo.