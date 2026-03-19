Raspudići prodali stan za 480.000 eura, kaparili kuću u centru Zagreba

Kuća se sastoji od prizemlja s garažama, tri stambene etaže i potkrovlja, a ispred se nalazi dvorište. Cijena nije objavljena, no prema dostupnim informacijama viša je od iznosa za koji je prodan stan na Trešnjevci.

Saborski zastupnici Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić kaparili su obiteljsku kuću u Zagrebu nakon što su prodali stan na Trešnjevci, piše 24sata. Riječ je o kući u širem centru Zagreba, na području iznad Trga Franje Tuđmana, ukupne tlocrtne površine od 486 četvornih metara.

Kupoprodaja još nije završena. Ugovor je sklopljen uz uvjet da sadašnji vlasnici riješe imovinskopravne odnose, a ako se to ne dogodi, ugovor se raskida, pa kuća još nije u vlasništvu bračnog para.

Stan na Trešnjevci prodali za 480.000 eura

Par je prije nešto više od mjesec dana prodao stan na Trešnjevci za 480.000 eura. Novi prostor traže zbog potrebe za većim stambenim kapacitetom. Bračni par Raspudić ima dvoje maloljetne djece i to kćer i sina. Nino iz prvog braka ima kćer.

Selak Raspudić kaže kako je sve vidljivo u dokumentima, no za sada nije htjela otkrivati previše o budućim planovima.

I dalje smo u starom stanu

"Mi ionako još uvijek nismo vlasnici kuće tako da nemam više što dodati", rekla je Selak Raspudić za Index. Kako je otkrila u kupoprodajnom ugovoru za stan na području Trešnjevke stoji kako moraju iseliti do 1. rujna ove godine.

"Tako da smo i dalje u svom starom stanu", kaže Selak Raspudić. Prema imovinskoj kartici taj stan, koji je prodan, ima 115 kvadrata, a bio je procijenjen na iznos od 462414 eura.

"Ako kupnja bude finalizirana, sve će biti transparentno navedeno u imovinskoj kartici", rekla je Selak Raspudić.