Ravnatelj pulske bolnice nakon smrti žene: Nije došlo do organizacijskog propusta, poštovani su svi protokoli

"Do komplikacije je došlo uslijed kirurškog zahvata, ona je odmah prepoznata i čim su se stekli uvjeti stabilizacije same pacijentice išlo se na novi operativni zahvat koji je završio u dva ujutro. Pacijentica je premještena u jedinicu intenzivnog liječenja i usprkos svih napora nažalost oko četiri sata ujutro je preminula", istaknuo je ravnatelj Angelini.