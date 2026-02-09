Tragična smrt žene tijekom rutinske operacije: Ministarstvo šalje inspekciju

Po pisanju medija, vaskularni kirurg, koji je u takvim situacijama ključan, bio je u pripravnosti izvan bolnice te je naknadno pozvan. Nakon ponovne operacije utvrđeno je da je tijekom prvog zahvata došlo do ozljede arterije iza zdjelične kosti. Unatoč višestrukim pokušajima sanacije krvarenja, pacijentica je preminula od posljedica masivnog gubitka krvi.