Rijetki plavi zmajevi zatvaraju plaže na Sredozemlju: “Izgledaju bezopasno, ali…”

Nekoliko plaža u Španjolskoj privremeno je zatvoreno nakon što je more na obalu izbacilo rijetke i otrovne morske puževe poznate kao "plavi zmajevi".
Ta mala bića, ponekad nazvana i "morski anđeli", duga su svega tri centimetra i rijetko se viđaju u Sredozemlju.
Iako privlačna izgleda, stručnjaci upozoravaju da ih se ne smije dirati. Plavi zmajevi hrane se drugim otrovnim stvorenjima, a njihove žarne stanice skladište u vlastitom tijelu. Kontakt s njima može izazvati bol, upalu, mučninu, povraćanje ili alergijsku reakciju sličnu ubodu meduze, navodi ScienceAlert, a prenosi danas.rs.
Zbog opasnosti za kupače, gradonačelnik Guardamara del Segura, Hose Luis Saez, podigao je crvenu zastavu i privremeno zabranio kupanje. "I dalje se pojavljuju na plaži, sve češće i u većem broju", objavio je Saez na društvenim mrežama.
Lokalna policija dodatno je upozorila građane da ne diraju pronađene jedinke na pijesku jer njihov dodir može izazvati bolne opekline.
