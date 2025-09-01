Rijetki plavi zmajevi zatvaraju plaže na Sredozemlju: “Izgledaju bezopasno, ali…”

Iako privlačna izgleda, stručnjaci upozoravaju da ih se ne smije dirati. Plavi zmajevi hrane se drugim otrovnim stvorenjima, a njihove žarne stanice skladište u vlastitom tijelu. Kontakt s njima može izazvati bol, upalu, mučninu, povraćanje ili alergijsku reakciju sličnu ubodu meduze, navodi ScienceAlert, a prenosi danas.rs.