Rinčić analizirala sto dana na vlasti u Rijeci: Potrebno je vrijeme da se vide rezultati

Vezano uz projekt gradnje novog stadiona na Kantridi, Rinčić je izvijestila da je odabran izvođač za izradu geodetskog projekta, s ciljem pomicanja granica pomorskog dobra. Nakon toga će se taj prijedlog uputiti županijskim tijelima i resornom ministarstvu, a potom s PGŽ i državom počinjemo razgovore o modelu financiranja gradnje novog stadiona, rekla je Rinčić.