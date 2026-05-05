Robert Žaja oslobođen krivnje za smrt sestara Filipović

Visoki kazneni sud RH potvrdio je prvostupanjsku presudu kojom je 52-godišnji Robert Žaja oslobođen krivnje da je 2006. izazvao sudar, u kojem su na autocesti kod Čavala iznad Rijeke poginule sestre Višnja i Gordana Filipović.
Potvrdila je to u utorak Hini glasnogovornica Županijskog suda u Rijeci sutkinja Sandra Juranović. Prema presudi Visokog kaznenog suda, prvostupanjski sud je na temelju izvedenih dokaza te njihove savjesne i brižljive ocjene, osnovano utvrdio, da nije dokazano da bi optuženik počinio inkriminirano kazneno djelo u vrijeme i na način pobliže opisan u izreci pobijane prvostupanjske presude.
Ocijenjeno je kako žalbeni navodi državnog odvjetnika, kojima se ističe da iz provedenih dokaza proizlazi ne samo da je zatvoren krug indicija već i da je dokazano da je optuženik počinio kazneno djelo za koje je prvostupanjskom presudom oslobođen optužbe, nisu osnovani jer se istima poziva samo na izdvojene dijelove iskaza, a ne na te iskaze u cjelini kako same za sebe tako i u odnosu na ostale provedene dokaze.
U presudi se, među ostalim, navodi i izostanak materijalnih dokaza, koji ukazuju na identitet počinitelja, zatim proturječnost iskaza o tipu, boji i registraciji vozila i drugo.
Riječki Županijski sud je u veljači 2023. zbog nedostatka dokaza nepravomoćno oslobodio krivnje 52-godišnjeg Roberta Žaju optuženog da je 2006. kao vozač izazvao sudar u kojem su na autocesti kod Čavala iznad Rijeke poginule sestre Višnja i Gordana Filipović. Sudsko vijeće je presudilo kako nema dovoljno dokaza iznijetih tijekom suđenja da bi se mogla donijeti osuđujuća presuda.
Optužnicom se Žaju teretilo da je 15. prosinca 2006. uvečer vozio Renault Clio autocestom u zabranjenom smjeru, kada je iz suprotnog smjera na njega naletjela Toyota Yaris s petero mladih, koju je vozila tada 22-godišnja Višnja Filipović.
Kako bi izbjegla izravni sudar, tvrdilo je tužiteljstvo, ona je skrenula naglo udesno, a potom ulijevo uz kočenje, pa se automobil zanio i prevrnuo nekoliko puta. Poginula je na mjestu nesreće, a dan poslije, od posljedica teških ozljeda, i njena tada 18-godišnja sestra Gordana, dok je troje putnika bilo lakše ozlijeđeno.
Robert Žaja uhićen je točno na desetu godišnjicu nesreće, 15. prosinca 2016. godine, u Istražnom zatvoru proveo je dva mjeseca, a u svojoj obrani je tvrdio kako nema nikakve veze s tom nesrećom te kako nije istina da je nekome u zatvoru priznao da je izazvao nesreću.
