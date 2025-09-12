Oglas

popuštanje subvencija

S jeseni za dio građana stižu veći računi za struju i plin

author
N1 Info
|
12. ruj. 2025. 07:30
Struja, režije, računi, inflacija
N1 / ILUSTRACIJA

Vlada je prelomila - ide se u popuštanje subvencija na energente.

Oglas

Jesen za dio građana nosi skuplje račune za struju i plin. Bruse se zadnji detalji paketa mjera, pao je dogovor u resoru, na redu su razgovori s partnerima.

"Riječ je o takozvanom faznom otpuštanju mjera, ali još uvijek zadržavanju određenih mjera koji idu za tim da se svi postupno -govorim i o građanima, malom srednjem i mikro poduzetništvu, prilagode na postupne cijene tržišta energije", poručio je premijer Andrej Plenković.

Nastavit će se, dodaje, pomoć najugroženijima. Po kojim kriterijima nije jasno, s obzirom da Hrvatska još nema registar stanovništva, piše Dnevnik.hr.

"To je svakako loša vijest za građane, to je faktor koji će povećati stopu inflacije jer se ona računa po cijenama koje plaćaju potrošači. Jedan inflatorni udar na građane koji je država htjela izbjeći određenim mjerama - može se događati kad takve mjere ukinete", smatra ekonomska stručnjakinja Marijana Ivanov.

No, cijena je, dodaje, blizu tržišne pa bi efekt trebao biti manji.

Teme
Marijana Ivanov mjere pomoći građanima paket mjera paket mjera pomoći

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ