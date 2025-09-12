S jeseni za dio građana stižu veći računi za struju i plin

Vlada je prelomila - ide se u popuštanje subvencija na energente.
Jesen za dio građana nosi skuplje račune za struju i plin. Bruse se zadnji detalji paketa mjera, pao je dogovor u resoru, na redu su razgovori s partnerima.
"Riječ je o takozvanom faznom otpuštanju mjera, ali još uvijek zadržavanju određenih mjera koji idu za tim da se svi postupno -govorim i o građanima, malom srednjem i mikro poduzetništvu, prilagode na postupne cijene tržišta energije", poručio je premijer Andrej Plenković.
Nastavit će se, dodaje, pomoć najugroženijima. Po kojim kriterijima nije jasno, s obzirom da Hrvatska još nema registar stanovništva, piše Dnevnik.hr.
"To je svakako loša vijest za građane, to je faktor koji će povećati stopu inflacije jer se ona računa po cijenama koje plaćaju potrošači. Jedan inflatorni udar na građane koji je država htjela izbjeći određenim mjerama - može se događati kad takve mjere ukinete", smatra ekonomska stručnjakinja Marijana Ivanov.
No, cijena je, dodaje, blizu tržišne pa bi efekt trebao biti manji.
